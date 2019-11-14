女性雙腿當拱門 酒吧雙11挨轟「噁心」被罰
2019-11-14 15:30世界日報 中國新聞組／北京14日電
「雙11」的營銷大戰中，江西寧都的一家酒吧在店門口放置一尊仿女性下半身模型作為拱門，畫面看上去非常不雅，圖片在網路上流傳後，被網友直指：「噁心」。
中國婦女報引述瀟湘晨報報導，涉事酒吧一名員工稱，這是光棍節時候做的一個噱頭，傍晚6時布置的，到打烊時就撤除了。酒吧員工表示，「我們已受到相關部門的處罰，考慮到不良影響，我們也向公眾致歉，將發公開道歉信。」
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時間視頻報導，13日，寧都縣文化局回應稱，該局發現該模型當即收繳，並讓酒吧負責人當面銷毀，並將對酒吧經營主體作行政處罰。
根據廣告法第九條規定，廣告不得有妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚的情形，不得含有淫穢、色情、性別歧視等內容。該酒吧推出的惡俗營銷廣告，已違背上述法律規定，必須受到懲罰。
報導指出，涉事商家的這次惡俗營銷，可以說是搬起石頭砸自己的腳。要杜絕此類低俗營銷，尚需有關部門加強監管，提高違法成本。報導並奉勸無聊、惡俗甚至違犯法律的商家別把無知當勇氣，把下流當風流。
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