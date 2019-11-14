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圓明園12生肖獸首銅像還缺5 龍首傳曾現身

2019-11-14 15:24世界日報 中國新聞組／香港14日電

北京圓明園十二生肖獸首銅像中的馬首正式回歸中國。迄今，中國當局已追回七尊獸首，仍有五尊流落海外。圓明園十二生肖獸首中，中國已追回鼠、牛、虎、兔、馬、猴、豬等七尊獸首；2018年，一件疑似流失龍首的拍品曾現身拍場，蛇、羊、雞和狗首則仍下落不明。

香港文匯報報導，去年12月，疑似圓明園十二生肖獸首之一的龍首出現在法國巴黎拍賣會上，最終被一華人買家購得。這是龍首流落海外後首次現身，但就龍首是否為圓明園十二生肖獸首銅像，專家仍有質疑。

據介紹，鼠首、兔首曾被法國皮諾家族買下。皮諾家族2013年將兩尊獸首捐給中國。牛首、虎首和猴首則由中國保利集團購回，由保利藝術博物館收藏。豬首則於2003年由何鴻燊出資收購，捐贈給保利藝術博物館。

北京

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