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三門媽祖信眾 首次相聚金門論「成功」

2019-11-14 14:53聯合報 特派記者林宸誼/上海即時報導

廈門朝宗宮管委會主任林招治，11日和台南正統鹿耳門聖母廟主委王明義，分別率團抵達金門，與金門媽祖宮廟文化發展協會開展為期三天聯誼活動，金門媽祖宮廟文化發展協會理事長楊耀芸率金門六座媽祖宮廟主委熱情迎接。

這是去年在廈門朝宗宮簽訂「三門至親」盟約後，首次聚首金門，以落實共同弘揚媽祖大愛精神和鄭成功愛國情操，進一步促進「三門共仰·兩岸結緣」的深情厚誼。

聯誼活動首站選擇參訪位於料羅灣的順濟宮，料羅灣是當年鄭成功揮師東征出發地，在這塊風水聖地，三門人士參拜媽祖，暢談鄭成功豐功偉績。

廈門朝宗宮管委會主任林招治表示，廈門、金門、鹿耳門是一條連接心靈的航線，是一條成功之路。廈門港是鄭成功操練水師的地方，是成功之路的起點。

為了能讓更多新時代青年瞭解和學習，林招治向大家發出邀請，朝宗宮每年一度「做十六歲」成年禮已列入「非遺」名錄，希望三門人士以這個活動為契機，促成更多青年朋友來參與「做十六歲」成年禮儀式。從成功起點開啟人生起點。

台南正統鹿耳門聖母廟主委王明義參訪時感慨萬千指出，在這裡沐浴著天風海濤，可以感受到當年鄭成功意氣風發、指揮若定，出發前往鹿耳門，驅荷複台的壯志雄心。

隨後兩天行程，金門媽祖宮廟文化發展協會總幹事李錫民全程陪同，參訪峰上天后宮、官澳龍鳳宮、金城南門天后宮、湖下雙忠廟、田墩天后宮等座落于金門的媽祖宮廟。

史料記載，鄭成功收復台灣前，先從料羅灣出發，時間選擇在媽祖誕辰日（農曆三月廿三日），無獨有偶，鄭成功大軍抵達台南鹿耳門港時，受媽祖「神助」水漲三篙，大軍船艦順利入港，登上台灣，驅逐荷蘭侵略者。

圖/廈門朝宗宮
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媽祖金門鄭成功

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