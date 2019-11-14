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江蘇爆炸案前車之鑑 中國著手整治化工產業

2019-11-14 14:12德國之聲 德國之聲

路透社引述中國國務院周三召開的常務會議，指出中國政府在聽取了今年3月江蘇鹽城化工廠爆炸案的調查報告後，決定針對江蘇省的危險化學品生產管理依法展開整治，並在全國展開危險化學品安全的專項督察。

根據中國國務院周三发布的會議紀錄，中國國務院預計將制定健全的危險化學品監管協作與聯合執法的機制，加快制定相關法律修訂，並「對導致重大事故的主觀故意違法行為加重處罰」。今年3月的爆炸案導致78人喪命，數十人受傷。 該場意外也迫使數十間小型化工工廠關閉，中國也預計在2020年底前，將超過80%生產危險化學物品的工廠遷移至別處。

除了3月在江蘇的爆炸案外，今年7月，三門峽義馬市氣化廠鍋爐发生爆炸，造成15人死亡、多人失聯或重傷。爆炸引发的沖擊波導致方圓3公裡外居民樓的玻璃窗戶碎裂。此外，2018年11月28日，河北省張家口市中國化工集團下屬的盛華化工有限公司发生氯乙烯洩露，並遇明火发生爆燃，導致23人死亡，22人受傷。

周三召開的會議是由中國國務院總理李克強親自主持，而會議中國務院表示，該案調查結果发現江蘇鹽城當地的政府並未確實執行危險化學物品相關的安全准則，也並未對違反規定的工廠進行開罰。

除了在全國展開危險化學物品安全的專項督察外，路透社報導中國國務院也計劃立法來強制施行安全准則，並對違反規定的工廠或個人進行處罰。 今年三月的該場爆炸案對中國的化工產業造成極大沖擊，而業內人士也表示由於部分工廠關閉與政府嚴格執行檢驗，導致整個化工產業的平均價格上升，供應鏈也因此受到影響。

除了透過施行更嚴格的區域規劃來防止化工工廠被建立在住宅區附近外，中國政府也打算通過新立法來管理有害原料的運送與丟棄。

楊威廉/羅法(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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