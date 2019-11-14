臨海剪紙 一剪之巧奪神功

2019-11-14 14:20 聯合晚報 大陸特派員 聯合晚報 大陸特派員 王玉燕 ／浙江台州報導



張秀娟不斷探索紙材，圖為絲綢剪紙。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

台州臨海市，是大陸國家歷史文化名城之一；而浙江省非物質文化遺產「臨海剪紙」，創始於南宋嘉定8年，至今已有800年歷史，有「一剪之巧奪神功，美在民間永不朽」之美譽。

臨海剪紙使用的工具和材料簡單，取材多為五穀豐登、六畜興旺、鳥獸花草、傳說故事、歷史人物及吉祥圖案等；並根據用途而命名，貼在窗戶上稱「窗花」，貼在門楣上稱「門貼」，其他如帽花、鞋花、肚兜花、枕花、傘花、穀倉和菜櫃上的「五代元寶花」等。

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臨海剪紙省級非遺傳人張秀娟，有「中國書法剪紙第一人」美譽。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

臨海剪紙現大多保留在偏鄉僻壤的山區農村和沿海地帶，作品大多根據民間習俗和當地個人審美喜好，在傳統的剪紙基礎上，超越僅為裝飾作用的應用範圍而創作。如今，剪紙藝術種類繁多，有黑白剪紙、套色剪紙、分色剪紙等形式，特點是精美雅致、構圖完美、線條剛勁，注重線面結合，嚴謹中見靈巧，精細中見匠心。

省級非遺「臨海剪紙」代表性傳承人張秀娟，有「中國書法剪紙第一人」之譽，她是臨海括蒼鎮人，是張家剪紙第21代傳人。她自小跟在奶奶身邊，6、7歲剪的是花、葉子，8、9歲可以給奶奶打下手，剪出鞋花樣，11、12歲能剪枕頭面花、嫁衣花樣等。

2017年，張秀娟在台州市成立「張秀娟技能大師工作室」，用意是將臨海剪紙發揚光大，努力傳承剪紙藝術。張秀娟指出，剪紙能培養觀察力、記憶力、想像力與創造力。為了保存留傳剪紙作品，她不斷探索紙材，書法剪紙用特製瓷青色宣紙創作；人物剪紙以特製暗黃色宣紙，剪紙後經5道工序染色；吉祥剪紙採用紅絲綢等，使作品不褪色受損，提升觀賞與保存價值。