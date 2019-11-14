中國鼠疫患者一穩定一危重 官方稱未惡化

2019-11-14 11:30 中央社 上海14日電



北京市衛生健康委員會今天表示，2名肺鼠疫患者中，一人病情穩定，另一人病情危重，但未進一步惡化。目前已由11名醫療專家組成小組，結合中西醫方式救治。

綜合陸媒中新社及新京報報導，北京市12日確診2名來自內蒙古的民眾為肺鼠疫病例後，立即啟動突發公共衛生應急機制，從三級醫院、疾控中心和中醫院等單位抽調了11名專家組成市級醫療救治專家組。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

報導說，相關醫療機構正在按照國家鼠疫診療方案，結合中西醫優勢和特色救治2名確診患者。目前一名患者病情穩定，另一名患者病情危重，但未進一步惡化。

中國的法定傳染病分為甲、乙、丙三類，甲類傳染病包括鼠疫和霍亂。甲類傳染病的病人、病原攜帶者需進行隔離治療，對鼠疫患者的密切接觸者需進行9天的醫學隔離觀察。

北京市衛生健康委員會表示，截至目前，未接到密切接觸者出現發熱等相關異常情況的報告。

據北京市朝陽區政府12日對病例的通報，鼠疫發病急、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速。特別是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率為30%至100%。鼠疫潛伏期較短，一般為1至6天，但個別病例可達8至9天。