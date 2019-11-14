北京確診2名鼠疫患者 官媒：未出現後續病例

2019-11-14 00:30 中央社 台北13日電



中國官媒「健康報」今天報導稱，北京2名肺鼠疫確診患者是從內蒙古當地由救護車護送至北京朝陽醫院，相關部門已及時採取有效措施，對密切接觸者進行了隔離觀察，公眾不必恐慌。

報導並稱，目前中國國家衛生健康委員會應急辦已安排國家級專家赴內蒙古指導當地展開溯源工作，查明傳染源和傳播途徑，並對密切接觸者等進行醫學觀察和預防性服藥。

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健康報是隸屬中國國家衛健委的行業媒體。中國疾病預防控制中心副主任馮子健今天接受健康報專訪表示：「除了這兩名患者，目前未出現後續病例。」

他強調，隨著疾病預防控制體系以及現代醫學的發展，鼠疫已由不治之症變為可防可控，且絕大部分為散發病例，此次北京不會爆發鼠疫大規模流行。因此，公眾不必再聞鼠疫而色變。

報導指出，目前由國家級專家及北京市專家組成的醫療專家組正在對2名確診鼠疫患者進行「積極救治」。

馮子健表示，除了救治患者，目前的另一重點工作是開展溯源，「尤其是排查內蒙古當地的密切接觸者」。

他指出，中國大陸現有11塊鼠疫疫源地，類型多達12種，是世界上鼠疫疫源地分佈最廣、類型最複雜的國家，多數分佈在西北、西南等地區。20世紀50年代後，鼠疫得到了很好控制，發病率急劇下降，但發生人間鼠疫的危險依然存在。

報導指出，在大陸西部，鼠疫是由齧齒動物和跳蚤把鼠疫桿菌傳給人和動物的一種人獸共患病。其中，染疫旱獺在傳播鼠疫給人類中扮演著非常重要的角色。多年來，中國鼠疫病患大多因捕獵旱獺、剝食旱獺所引起。