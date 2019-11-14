流落海外 馬首銅像重回圓明園
2019-11-14 04:33聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
圓明園馬首銅像捐贈儀式13日在中國國家博物館舉行。大陸文化和旅遊部部長雒樹剛為圓明園馬首銅像揭幕，並向捐贈者何鴻燊的代表何超瓊頒發榮譽證書。馬首今後將回歸原屬地，由北京市圓明園管理處收藏。
據中新社報導，大陸國家文物局局長劉玉珠指出，流失海外文物是中華文化遺產不可分割的重要組成部分，承載著歷史記憶與民族情感，牽動著海內外愛國同胞的心弦。在70年搶救流失文物的實踐中，港澳愛國同胞始終是不可或缺的重要力量，他們秉承著拳拳愛國之心，搜求海外遺珍，捐獻祖國，化私為公，廣益民眾，何鴻燊先生就是其中的傑出代表。將馬首銅像捐贈國家的義舉，展現了他令人欽佩的家國情懷，也折射著千千萬萬港澳同胞對祖國文化深沉的眷戀熱愛、與祖國血濃於水的根脈親緣。
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圓明園馬首銅像由何鴻燊斥資6910萬港幣購得並宣佈捐贈大陸。何鴻燊之女何超瓊在答辭中說，在慶祝大陸建政70周年、澳門回歸20周年之際，馬首銅像能够永久歸藏大陸，是何氏家族對雙慶年的隆重獻禮，飽含著港澳民眾對國富民強的真誠祝願，對全中國人民的美好祝福。
多年來，在大陸國家文物局和社會各界力量的共同努力下，已有包括牛首、猴首、虎首、豬首、鼠首、兔首在內的六尊圓明園流失獸首銅像通過不同的方式回歸大陸，其中豬首銅像由何鴻燊于2003年出資購買後送歸大陸。
捐贈儀式後，馬首銅像將與其他六尊獸首銅像聚首京城，在文化和旅遊部、國家文物局舉辦的《回歸之路—新中國成立70周年流失文物回歸成果展》上共同展出，展覽將持續至11月27日。
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