提高快遞包裝循環使用 上海交大推「回箱計劃」

相關新聞
廣西長壽鄉 巴馬力推養生旅遊2019-11-14 04:37
重慶法院 強化涉外商事審判2019-11-14 04:37
流落海外 馬首銅像重回圓明園2019-11-14 04:33
上海昆劇團 布魯塞爾贏得掌聲2019-11-14 04:32
裝甲車開路 港警在德輔道抓捕示威者2019-11-13 20:21
內蒙2人確診染鼠疫在京隔離 醫院：一切在掌控中2019-11-13 17:18
1字就10萬！廣東景區賞70萬求「觀音山上觀山水」下聯2019-11-13 17:17
曾親題「馬嶺山房」 蔡元培故居1.5億求售2019-11-13 17:15
停貸新疆再教育營 世銀實地檢查：未證實涉虐維族人2019-11-13 17:12
中國疑再爆非洲豬瘟疫情 官方無通報紀錄2019-11-13 17:11
西安絕美千年銀杏 紅到海外 傳為唐太宗手植2019-11-13 17:06
急叩「7700」…東航班機 8分鐘萬米降6000米2019-11-13 15:47
雲南無業男闖幼兒園潑強鹼 師生54人被灼傷2019-11-13 15:44
流落海外159年 圓明園馬首銅像將「回歸」圓明園2019-11-13 14:53
雙11「火」！河南快遞車燒光13噸包裹 廣州快遞點也火災2019-11-13 14:24
一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店2019-11-13 09:20
「香飄飄」賣「鹿角巷」？大陸冒牌奶茶橫行2019-11-13 08:39
廣角鏡／雲南初冬之美2019-11-13 03:24
創業之芯賽 首次引入導師制2019-11-13 03:23
海南生態改革 韓正深入調研2019-11-13 03:22
廣西糧食物流園 拼圖快完成2019-11-13 03:22
廣角鏡／千年銀杏 滿地金葉2019-11-13 03:16
安徽推創新 激活高質量發展2019-11-13 03:15
東航深圳飛上海班機 萬米高空急降至3千米2019-11-12 20:24
入秋賞銀杏 長興第七屆銀杏節登場2019-11-12 16:13
網路買強鹼闖幼兒園 雲南師生54人被灼傷2019-11-12 15:51
重金求字 「觀音山上觀山水」 300萬元徵下聯2019-11-12 15:01
影／雙11血拼！購物狂妻子欠下百萬 陸男氣到差點跳樓2019-11-12 14:10
滴滴5星司機刺傷乘客 揚言「我舅舅是公安局長」2019-11-12 13:33
1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？2019-11-12 11:00
護欄太低？女大生自拍墜山谷 園區回應：我沒有責任2019-11-12 10:28
女童遭男同學多次塞紙入眼 取出後視力仍嚴重下降2019-11-12 10:21
2年修繕 杭州顯寧寺開放2019-11-12 01:25
南京雲錦技藝 傳承國外2019-11-12 01:25
傳統樺樹皮工藝 進入學院傳承2019-11-12 01:25
緬懷張自忠將軍 兩岸聚襄陽2019-11-12 01:25
兩岸青年逗陣 影像創作孫中山2019-11-12 01:24
浙江台州／浙江第一古街 紫陽古街2019-11-12 01:19
浙江台州／北京八達嶺長城藍本2019-11-12 01:18
熱門文章
反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束2019-11-13 19:03
反送中大學校園成戰場 華航今晚緊急載81名台生返台2019-11-13 18:10
香港大學衝突中像戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧2019-11-13 12:55
港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園2019-11-13 09:14
安全考量 香港教育局宣布14日全港停課2019-11-13 14:46
聽聽香港市民怎麼說：「我們都心碎了」2019-11-13 19:06
校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？2019-11-13 10:59
反送中爆嚴重衝突 駐港代表處今晚助126港中大台生返國2019-11-13 17:46
金融時報社論：港府已失去政權合法性2019-11-13 14:57
香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離2019-11-13 08:45
台生急撤！香港理工大學等多所學校台生也陸續回台2019-11-13 18:54
抗爭升溫 香港中文大學宣布：本學期即時結束2019-11-13 19:16
香港政府高層深夜舉行緊急會議2019-11-13 23:03
香港交通遭嚴重破壞近乎癱瘓 13日可彈性上課、上班2019-11-13 08:47
國台辦證實：施正屏、蔡金樹、李孟居遭有關部門審查2019-11-13 11:19
「有大陸身分證才可上船」傳港水警協助中大陸生撤離2019-11-13 12:19
影／女總裁「下跪洗腳」獎勵員工 網友看傻眼2019-11-13 14:49
反送中情勢升溫 旅港台籍學生驚恐返台2019-11-13 22:26
香港中大擬提前結束本學期 浸大即起停課2019-11-13 18:18
港大學烽火連天 台灣學生號召連署譴責港警武力行為2019-11-13 16:35
現在港台生1021人 今明二日逾280人返台2019-11-13 21:42
香港暴力升級 BBC：港府正把政治問題變成社會問題2019-11-13 18:15
裝甲車開路 港警在德輔道抓捕示威者2019-11-13 20:21
中大學生會長申禁警擅闖校園 法官拒批准禁制令2019-11-13 21:58
香港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡2019-11-13 11:54
情勢緊張？深圳共青團宣布 為香港陸生提供7天免費住宿2019-11-13 10:16
香港大學校園成戰場 返台生難忘驚魂夜餘悸猶存2019-11-13 23:55
陸國台辦：台民航局明確拒絕延長2020春節加班機時間2019-11-13 11:10
港澳辦主任張曉明臨時取消赴港 傳北京對港有新部署2019-11-13 21:33
環時：港暴徒肆虐之地離深圳武警部隊車程很短2019-11-13 09:41
蔡總統籲國際社會撐香港 並籲港府「懸崖勒馬」2019-11-13 13:14
港中大衝突升級 陸委會應要求協助台生返台2019-11-13 17:19
會有小六四？港評論家憂：示威年輕人結局可能很悲慘2019-11-13 18:10
流落海外159年 圓明園馬首銅像將「回歸」圓明園2019-11-13 14:53
影／香港中文大學70多名台籍學生專案搭機返台2019-11-14 02:46
港警闖中文大學 美多位重量級議員關切譴責2019-11-13 09:10
【大三罷】港醫管局：今天有48人送醫院 2人危殆2019-11-13 19:29
因應反送中風暴 教育部緊急成立在港台生協處專案小組2019-11-13 18:20
香港暴力惡化 港學者預測：習近平將收緊管控2019-11-13 18:11
馬曉光：台灣曾有機遇參與RCEP 但民進黨政府破壞局面2019-11-13 11:18
留言