上海昆劇團 布魯塞爾贏得掌聲

2019-11-14 04:32 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國上海昆劇團前天在比利時布魯塞爾，演出崑曲牡丹亭。 新華社 分享 facebook 中國上海昆劇團12日晚在布魯塞爾中國文化中心成功上演崑曲「牡丹亭」。獨特優美的崑曲唱腔、悠揚婉轉的笛聲、亦真亦幻的愛情故事贏得現場觀眾經久不息的喝彩與掌聲。

據新華社報導，當晚，由大陸的國家一級演員余彬、白玉蘭戲劇獎新人主角獎獲得者衛立、優秀青年演員陶思妤等精彩演繹「牡丹亭」中的《遊園》《驚夢》《尋夢》《拾畫》《叫畫》《幽媾》《婚走》七出摺子戲，讓觀眾一睹柳夢梅和杜麗娘因夢而結緣，由夢而生，為了愛情「生者可以死，死者可以生」的傳奇愛情故事全貌，體味原汁原味的崑曲。

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演出開始前，上海市文化和旅遊局局長於秀芬致辭說，上海近年來注重加強與歐洲等地的文化交流與合作，以布魯塞爾文化中心為平台，推動中比、中歐文化交流互鑒，把更多具有中華傳統文化之美、富有鮮明當代特點的優秀文化作品帶到歐洲來，同時也真誠希望更多比利時、歐洲的文化項目到上海交流展示，推進文化共同繁榮發展。

上海昆劇團副團長馮元君表示，崑曲距今有600多年歷史，2001年被聯合國教科文組織列為首批「人類口述和非物質遺產代表作」。近年來，上海昆劇團頻頻登上國際一流劇院，推動崑曲海外普及推廣，讓崑曲成為世界了解中國文化的窗口、感知中國文化的標識。