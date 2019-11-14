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重慶法院 強化涉外商事審判

2019-11-14 04:37聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

據重慶市高級人民法院消息，今年以來，當地法院加大涉外商事和知識產權審判力度，受理涉外、涉港澳台案件686件、審結426件，受理一審知識產權案件2.05萬件、審結1.67萬件。

據中新社報導，重慶市高級人民法院黨組副書記、副院長黃明耀說，重慶法院為營造國際化營商環境，依法服務保障該市在推進共建一帶一路倡議中發揮帶動作用，公布了「為實施內陸開放高地建設提供有力司法保障的意見」等系列司法文件，並設立內陸開放法律研究中心，聘請一批國內外知名專家擔任兼職研究員，組建高層次法律人才庫。同時以鐵路提單為突破口，大膽探索陸上貿易規則，為自貿試驗區發展提供相應司法配套支持。

為了給重慶自由貿易試驗區發展營造法治化、國際化、便利化的一流營商環境，重慶還成立了中國首家覆蓋自貿區全域的專門化法院─重慶自由貿易試驗區人民法院。今年1至9月，該院受理涉及瑞士、巴基斯坦、美國、德國、日本等19個國家和地區的涉外案件213件。

與此同時，重慶自由貿易試驗區人民法院還與中國貿仲委西南分會、一帶一路國際商事調解中心聯合搭建訴訟、仲裁、調解一站式商事爭端解決機制。積極研究探索陸上貿易鐵路提單規則，為促進中歐班列繁榮發展和共建一帶一路倡議提供法治支持。

黃明耀表示，下一步，重慶法院將不斷推動審判執行質效持續向好，大力推進現代化訴訟服務體系建設，深度參與營商環境優化提升，為進一步優化營商環境作出積極貢獻。

一帶一路自由貿易自貿試驗區

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