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廣西長壽鄉 巴馬力推養生旅遊

2019-11-14 04:37聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「聽朋友說巴馬是個養生勝地，我特地過來看看，嘗一下這裡的養生泉水。」49歲的天津遊客王桂珍邊說邊在坡月村百魔洞旁的山泉口取水。

據新華社報導，巴馬瑤族自治縣位於廣西壯族自治區西北部，聚居著瑤、壯、漢等12個民族，具有豐富的生態旅遊資源。據統計，目前巴馬仍健在的百歲老人有88位，高於「世界長壽之鄉」認定的每10萬人口中有7位的標準。

「巴馬的自然環境和人文環境為發展健康旅遊產業提供了條件。」巴馬瑤族自治縣文化廣電體育和旅遊局局長黃燕飛說，巴馬利用自身生態優勢，加快發展基礎設施、醫療衛生和康養旅遊產業，通過「健康+旅遊」模式打造世界康養目的地。

巴馬一家養生實業有限公司行政人事部主任王玉鳳說，根據康養人士需求，當地正建設、打造高端康養社區，配備康養活動中心和營養食堂，適合外地療養人群長、短期居住。

為推動旅遊業和健康產業發展，近年巴馬不斷完善基礎設施建設。2018年河百高速公路建成通車，巴馬通用機場、巴馬至賀州高速公路、紅水河專用航道等為重點的立體交通網絡加速推進，未來巴馬將與南寧、桂林、貴陽以及雲南等中心城市形成2.5小時經濟圈。

「2018年前來巴馬的境外遊客超過3萬人次，遊客對巴馬長壽文化很感興趣，巴馬也加快推進旅遊康養目的地建設。」黃飛燕說，以賜福湖國際長壽養生度假小鎮為代表的養生度假區每年吸引大量遊客。

「每年來巴馬坡月村養生休閒的候鳥人有11萬左右，他們的康養需求不斷推動改善巴馬醫療設施和服務。」巴馬瑤族自治縣縣委辦公室副主任夏益發說，目前巴馬全縣所有鄉鎮衛生院納入醫療聯合體建設，全縣醫院、鄉鎮衛生院、村衛生室全部接入雲平台，患者可通過巴馬雲醫院門戶網站和掌上雲醫院手機軟件實現在線健康諮詢、遠程影像診斷。

近日，2019中國-東協傳統醫藥健康旅遊國際論壇在巴馬落幕，與會人士探討中國與東協傳統醫藥健康旅遊、康養等大健康產業發展路徑以及傳統醫藥的健康價值，為巴馬打造康養目的地指明了方向。

東協高速公路

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