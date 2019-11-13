港警旺角舉黑旗驅散民眾 電箱起火爆炸
2019-11-13 22:11
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
13日晚入夜後，仍有大批香港示威者在旺角一帶聚集，並在附近的車道堵路，有示威者在場焚燒路障。晚上8時半後，香港警方在場發射多枚催淚彈，有示威者向警方投擲汽油彈。
據星島網，晚上9時許，仍有不少示威者在場聚集，一批手持警棍及盾牌的防暴警察在場舉起藍旗，並作出廣播，警告在場的示威者切勿再以雷射燈照向警方防線，有警員則持槍在旁戒備。另外，警方的水炮車及裝甲車亦已到場，並快速駛過。晚上近9時半，警方同時舉起藍旗及黑旗，並向前推進，又驅趕現場的記者。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
其後，亞皆老街一個變電箱被人縱火，冒出火光及白煙，現場傳出多下爆炸聲，數名消防員其後到場，並將火救熄。另外，現場有一輛私家車被破壞，亦被人寫上辱罵警察字句。
同時，另一批示威者亦在元朗大馬路一帶聚集及堵路，並有人在路邊的電箱縱火，冒出火光，消防員隨後到場救熄。
另據香港電台，香港警方在晚上9時許，在啟田道匯景花園對面，發射催淚彈驅散群眾。
數十名示威者在沿啟田道，用磚頭、鐵欄等雜物築成路障，部分示威者蹲在路障後組成傘陣，與防暴警對峙近一小時。
期間警員持續以大白燈照射示威者，又揚聲器指現場示威者持有鐳射筆、磚頭和汽油彈等武器，又用雜物堵塞馬路，呼籲啟田道市民離開。示威者則對警員叫罵，又多次向警員防線擲磚。
一輛消防車一度駛入啟田道往油塘方向，示威者離遠朝消防車扔磚，未有讓路，消防員開車門與示威者對話，協調後消防車調頭離開。
留言