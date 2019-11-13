防暴警中環制服至少20人 彌敦道散鋪磚塊

2019-11-13 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



13日入夜後，香港多區繼續有示威者設置路障，把磚頭雜物放在馬路，防暴警察晚上7時半左右開始在中環一帶清理路障，制伏並拘捕至少20人。

據香港電台，有被捕的示威人士被帶上警車時，有圍觀人士指罵警員，被防暴警噴胡椒噴劑噴臉，被噴中的民眾由急救員現場治理。

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防暴警又驅趕在場民眾及記者，記者向警員表明身分時，有防暴警以胡椒噴劑瞄準記者，呼喝「記者都要走，走呀！」

旺角彌敦道亦有大批示威者在地上挖掘磚塊，磚塊散滿一地。

晚上近9時，示威者在旺角彌敦道繼續堵路，築成傘陣與警方對峙，有人投擲了多枚汽油彈，地上形成一行火舌。其後，警方裝甲車高速駛過，撞開多重路障，有警員在車上持長槍指向街邊民眾。

有警員手持胡椒噴霧和警棍，把記者從彌敦道人行道，驅趕至西洋菜南街。