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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

裝甲車開路　港警在德輔道抓捕示威者

2019-11-13 20:21聯合報 記者賴錦宏／即時報導

香港網友發起今午（13日）在中環舉行「和你Lunch」行動，大批在區內上班的市民響應號召，到街上聚集，其間有人堵路。晚上7時許，防暴警察裝甲車的開道之下，於德輔道逮捕示威者。

據明報網，下午2時左右，一批警察由皇后大道中跑出，與康樂廣場的一批警員包抄，圍捕位於畢打街的示威者。有警車及警方白色小巴駛至，被捕者陸續被押上車。一名中年外國人大罵港警，又以廣東話叫他們走，說防警察是「黑社會」，防暴警被罵後沿畢打街離開。

2時半，警察退至德輔道中，示威者亦尾隨到德輔道中。示威者轉入砵典乍街，防暴警停下築防線對峙，一度舉藍旗。防暴警和示威者先後走出干諾道中。有警員舉槍對示威者，然後一邊舉槍一邊登上干諾道中的警車去。

示威者在一間中銀分行拆圍板，拆出來後拿到馬路充當路障。另有示威者再於干諾道中設路障，干諾道中的西行方向行車線被堵。有人從天橋拋下紙箱。

下午3時半，防暴警暫時撤走，但仍有示威者占據畢打街一帶路面。

晚上7時25分，中環有裝甲車到達後撞開德輔道中的路障，為尾隨警車開路，之後有港警速龍小組下車進行拘捕，示威者即向蘭桂坊及金鐘方向四散。防暴警在皇后大道中拘捕數名男女，被押上警車。

防暴警察在裝甲車的開道之下，於德輔道逮捕示威者。（明報網）
防暴警察在裝甲車的開道之下，於德輔道逮捕示威者。（明報網）
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警察裝甲車港警

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