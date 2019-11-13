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北京傳鼠疫引恐慌 中國疾控中心：不用擔心

2019-11-13 19:53中央社 台北13日電

中共官方12日深夜確認北京接診兩名鼠疫患者。（新浪微博照片）
中共官方12日深夜確認北京接診兩名鼠疫患者。（新浪微博照片）
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北京市昨天傳出兩例鼠疫確診病例，引發市民恐慌，中國疾病預防控制中心今天聲稱，這次疫情進一步擴散的風險極低，市民可正常工作、生活以及去醫療機構就醫，不用擔心感染風險。

中國疾控中心說，北京不是鼠疫疫源地，自然環境中不存在鼠疫菌，老鼠中也不帶有鼠疫菌，市民沒有透過接觸鼠等動物而感染的機會。

疾控中心提到，兩例輸入鼠疫病例發現後，北京市衛健系統已及時對病例進行隔離治療，對病例進京後活動情況「開展了詳細的流行病學調查，對可疑暴露人群進行了詳細的排查，對接觸者進行了醫學觀察和預防性服藥，對相關場所進行了終末消毒，同時加強了發熱病人監測」。

疾控中心強調，「此次疫情進一步擴散的風險極低」，市民可正常工作、生活以及去醫療機構就醫，不用擔心感染風險。

中國網路12日盛傳北京已出現鼠疫，但當局卻未對外通報；網友呼籲不要靠近接收鼠疫病患的朝陽醫院。

對此，朝陽區政府官網12日晚通報，內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗2人經專家會診，被診斷為「肺鼠疫」確診病例，並稱患者已在北京市朝陽區相關醫療機構得到妥善救治。

截至目前，官方仍未說明上述2人的病因與病情。

中國迄今仍偶有俗稱黑死病的鼠疫病例傳出。疾控中心今天稱，自2010年以來，中國每年僅有零星病例報告，主要集中在西北部分省份。在此次疫情之前，北京未發現過鼠疫病例。

南方都市報報導，中國國家衛健委官網發布的「2019年9月全國法定傳染病疫情概況」顯示，今年9月，曾有1例鼠疫發病，1例死亡。

報導稱，這次鼠疫病例來自內蒙古錫林浩特市，當地人力資源和社會保障局官方微信近日發文稱，為有效降低城周及城區內的老鼠密度，預防鼠傳染疾病的發生，11月9日，錫林浩特市人社局積極參加在全市範圍內開展的集中滅鼠活動。

北京疫情內蒙古

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