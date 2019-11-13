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西安絕美千年銀杏 紅到海外 傳為唐太宗手植

2019-11-13 17:06聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸網路媒體《觀察者網》報導，西安一棵看起來像是「爆炸了」的千年古銀杏，近日被人傳上海外社交網站，短短不到三天就被轉發超過5.6萬次，網友紛紛驚歎這顆銀杏美得太不真實了。

陝西省文化和旅遊廳表示，這顆爆紅的銀杏是西安市長安區羅漢洞村終南山古觀音禪寺內的千年銀杏樹，據傳為唐太宗李世民親手栽種，距今已有1,400多年歷史，已被列入大陸國家古樹名木保護名錄。

一名網友Aesthetic Sharer ZHR@CGdrawing本月11日在推特上傳這顆銀杏樹的照片後，截至11月13日11時，轉發量已達到5.6萬次，點讚數更逼近10萬，大量評論瞬間湧入這個平時只有幾百個轉發的帳號。

中新網稱，這顆千年古銀杏樹已經進入最佳觀賞期，吸引眾多遊客。鑒於寺院接待能力，遊客必須事先上網預約才能入內觀賞。今年參觀銀杏樹已於10月29日開放預約，每日限3,000人，迄今每天都湧入爆滿的遊人。

西安這顆紅到海外的銀杏，據稱是唐太宗李世民親手栽種。（新華社）
西安這顆紅到海外的銀杏，據稱是唐太宗李世民親手栽種。（新華社）
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西安終南山古觀音禪寺內的千年銀杏已滿樹金黃，落葉鋪地宛如金毯。（新華社）
西安終南山古觀音禪寺內的千年銀杏已滿樹金黃，落葉鋪地宛如金毯。（新華社）
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