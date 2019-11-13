內蒙2人確診染鼠疫在京隔離 醫院：一切在掌控中

2019-11-13 17:18 世界日報 中國新聞組／北京13日電



來源：YouTube

中國官方12日深夜確認，內蒙古有兩人經診斷為「肺鼠疫」確診病例，目前患者已在北京得到妥善救治。有媒體引述北京朝陽醫院相關負責人稱，「沒有必要恐慌，一切盡在掌控中」。目前，北京朝陽醫院已設置隔離區，嚴密監控鼠疫疫情。鼠疫是中國甲類傳染病，又稱黑死病。

中央社引述經濟觀察網報導，有消息指北京朝陽醫院急診科接診兩例患者，患者曾住進朝陽醫院負壓病房，其樣本經中國疾控中心檢測，12日確診為肺鼠疫病例。根據有關部門的要求，所有開設發熱門診的醫療機構，重點篩查發熱門診就診患者。

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消息傳出後，已在中國網路社群引發震驚與熱傳。

報導引述北京朝陽醫院相關負責人表示，「沒有必要恐慌，一切盡在掌控中」。

當記者追問「一切盡在掌控中」是否意味「兩名患者已經脫離生命危險」時，上述負責人表示：「患者目前已經不在朝陽醫院，轉去了別的醫院。具體情況請等待官方正式通知。」

本報系引述人民網報導，目前患者已在「北京市朝陽區相關醫療機構」得到妥善救治，相關防控措施已落實。

鼠疫是由鼠疫耶爾森菌引起的自然疫源性疾病，通常在嚙齒動物之間流行，偶爾能引起人間流行，是中國「傳染病防治法」規定的甲類傳染病。北京不屬於鼠疫自然疫源地，但依然存在鼠疫輸入和傳播的風險。

鼠疫起病急、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速。特別是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率為30%到100%。鼠疫潛伏期較短，一般為1到6天，但個別病例可達8到9天。

鼠疫傳播的傳染源：為感染動物和肺鼠疫患者，宿主動物常見有嚙齒類動物和野生食肉動物，如灰旱獺、紅旱獺、喜馬拉雅旱獺和長尾黃鼠等。