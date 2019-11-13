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曾親題「馬嶺山房」 蔡元培故居1.5億求售

2019-11-13 17:15世界日報 中國新聞組／杭州13日電

來源：YouTube

浙江杭州一處「蔡元培故居」近日以1.5億（人民幣，下同）掛牌出居，名人效應、絕版地段、上億總價引起大家好奇；都市快報報導，這幢獨門獨院獨戶的建築10年前曾以1000萬成交，這回掛牌的價格一口氣翻了15倍，是否「貨真價實蔡元培故居」，具體價值都引發關注。

據報導，這套傳說的「蔡元培故居」在西湖景區黃金地段、植物園附近，掛牌消息稱「建築面積276.08平方米，地下室300平方米，花園4000平方米，獨門獨院獨戶，私密性佳，翻建手續齊備」。媒體實際走訪發現，前往的故居路口石碑有「杭州市歷史建築，蔡元培之女蔡威廉及女婿林文錚舊居，建於20世紀30年代，包括三幢西式建築」等字樣。

報導指出，位居山腰的小樓十分破敗，前院雜草叢生。別墅分前中後三排建築，前排是坡頂平房，磚木結構。透過手指粗的縫隙，可以看到裡面滿屋灰塵，一盞民國風的八角復古吊燈還依稀流露房子當初的風華。後邊是兩排樓房，中間那排只剩斷壁殘垣，看上去根本不像房子了。後面那排房子的骨架還在，但已凋敗不堪。

據杭州歷史學會副會長仲向平考證，此處玉泉路1號並不是蔡元培故居，是其女兒、女婿的舊居。房子也不屬於「文物保護單位」，而是一幢「歷史建築」。建成後，蔡元培是否來住過，暫無一手資料論證。

報導指出，1928年，蔡元培撮合下林文錚迎娶長女蔡威廉。他們婚後第二年，蔡元培送了女兒一筆錢，加上女婿林文錚的積蓄，在20世紀30年代建成這幢別墅。蔡元培曾親題「馬嶺山房」。仲向平表示，在那附近，還有不少藝術家造的別墅，林風眠舊居也都在這一帶。

報導指出，蔡威廉與林文錚相繼過世，房產由其子女和5名外孫共同繼承，10年前這幢房子曾以1000萬易主，然而一場租戶、屋主與買家的官司糾纏數年，2018年7月租戶被強制騰退，這座老宅終於安靜下來。

如今再度掛牌1.5億出售，仲向平認為，宅子「文化歷史價值很高」，後續的價值還遠遠沒被發掘。

1.5億
1.5億"蔡元培故居"掛牌出售10年前曾以1千萬成交。 取材自都市快報
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歷史建築老宅

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