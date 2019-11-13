停貸新疆再教育營 世銀實地檢查：未證實涉虐維族人

2019-11-13 17:12 世界日報 中國新聞組／北京13日電



無人機空拍揭新疆大批移囚。 取材自youtube 分享 facebook 世界銀行（World Bank）近日宣布，終止一項貸款予中國新疆職訓中心計畫，這些資金曾被指控與信奉伊斯蘭教的維吾爾族人受虐事件有關。但世銀強調，「未證實指控屬實」。對此，中國外交部表示，近期世界銀行對新疆的職業教育與培訓項目開展實地檢查，世銀的聲明有力地否定了有關指控。

中央社報導，美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）8月底報導，世銀提供給中國的5000萬美元貸款，被中國政府挪用來購買「鐵絲網、氣體發射器和防彈衣」，世銀之後再度檢視這項計畫。

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法新社報導，總部位於華盛頓的世銀表示，在遭指控後重新審核這項貸款計畫，但「未證實指控屬實」。

然而，世銀的聲明表示：「鑑於這些合作學校牽涉的風險，地點太過分散，並且難以監控，因此正在縮減這項計畫的規模和範圍。」

世銀指出：「特別是涉及新疆合作學校的計畫部分已陸續結束。」

維吾爾人大多信奉伊斯蘭教，屬於中國境內少數講突厥語的民族，集中在受到嚴格管制的西北部新疆地區，中國對待維吾爾人的方式日益受到檢視。

香港01報導，中國外交部發言人耿爽12日稱，在中方積極地配合下，近期世界銀行對新疆的職業教育與培訓項目開展實地檢查。檢查表明，有關項目不存在不符合世行政策和外媒所炒作的問題。事實證明，項目的實施促進當地職業教育發展，培養很多技能型人才。

耿爽表示，世界銀行的聲明比較客觀地反映了職教項目的執行情況，講清了事實，也有力地否定了所謂的有關的指控。