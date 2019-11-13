中國疑再爆非洲豬瘟疫情 官方無通報紀錄

2019-11-13 17:11 世界日報 中國新聞組／北京13日電



中國疑再現非洲豬瘟疫情。 路透社 分享 facebook 財新網報導，今年夏天江蘇省北部疑似出現第二波非洲豬瘟疫情，傳播範圍更廣。中國當前缺豬，官方大力鼓勵豬農復養，隱匿疫情的情況可能因此變得更複雜。

中央社引述財新網11日長篇調查報導，今年6月底之後，江蘇、山東等此前爆發過疫情的局部地區，再次爆發新一輪疑似非洲豬瘟疫情，出現大規模的生豬死亡和恐慌性拋售現象。

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但是在中國農業農村部官網上，卻沒有相關的疫情通報。官網上今年以來江蘇省唯一的疫情消息，是1月14日發生在江蘇省宿遷市泗陽縣非洲豬瘟疫情。整個中國有記錄的最新非洲豬瘟疫情，是8月7日在湖北省洪湖市通報的，距今已三個多月。

據報導，江蘇連雲港市的豬農孫培後管理的兩個豬場、800頭豬，7月中旬開始出現異常的大量死亡，一個月後只剩40多頭生豬，症狀與非洲豬瘟相似：不吃食物、不動，身上出現紅色斑點，各種藥物無效。

這並非特例，同樣在連雲港市，有個村子從6月底開始，一個月間，全村近1000頭生豬全軍覆沒，為此鎮裡還買了幾萬元人民幣的石灰用作掩埋時的消毒。

一名行業分析師說，今年7至8月，第二波疑似非洲豬瘟疫情在蘇北的徐州、宿遷、連雲港、淮安、秦州等地先後爆發，且此輪疫情傳播範圍更廣，幾千頭母豬以下的中小型養殖場受影響較為嚴重。

報導指出，今夏再次出現疑似非洲豬瘟疫情的原因，據推測包括：去年撲殺的豬隻埋在地下，下雨之後地下水返上來，病毒便傳播開來；蚊蟲叮咬豬隻，傳播病毒。

此外，中國目前還沒有非洲豬瘟疫苗，但企業等不及，「地下疫苗」已被大量使用。

報導引述江蘇獸醫學專家稱，6至7月份，有大型豬企開始使用這些地下疫苗，接種了上百萬頭生豬，在非洲豬瘟病毒核酸檢測為陰性的豬場，疫苗至少能達到70%的保護率，但是疫苗本身安全性很低，可以直接引起豬隻死亡、母豬流產；而在非洲豬瘟病毒核酸檢測呈陽性的豬場，疫苗致死率極高，幾乎全軍覆沒。

廣東省一名農畜系統專家說，打完這些地下疫苗之後結果差異很大，有的有效，有的損失慘重，「現在情況很亂」。