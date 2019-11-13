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急叩「7700」…東航班機 8分鐘萬米降6000米

2019-11-13 15:47世界日報 中國新聞組／上海13日電

秀出7700代碼! 東航一航班從萬米高空8分鐘直降六千米，已備降南昌人機安全 取...
秀出7700代碼! 東航一航班從萬米高空8分鐘直降六千米，已備降南昌人機安全 取材自華龍網
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大陸東方航空12日一架深圳飛往上海的航班，疑因機械故障掛出了代表緊急情況的7700代碼，並從萬米高空降至3000米左右。目前，該航班已在晚間19：21平安備降江西南昌昌北機場

東航官網資訊顯示，該MU5352航班於今晚18時由深圳寶安機場起飛，原計畫於19：55到達上海虹橋機場。該航班機型為A330，機齡為12年7個月。

據觀察者網報導，飛行過程中，航班應答機掛出7700代碼。7700代碼是飛行員在飛行過程中，遇到特殊情況，會將應答代號設置為特殊代碼。7700代碼表示遇到緊急狀況，例如機械故障或有機上人員突發疾病等，但並非一定表示飛機處於非常危險的狀況。

據飛常準資料顯示，該航班18時34分～18時39分垂直高度一直保持在10088.88米的水準上。18時40分垂直高度下降至9616.44米，18時47分，垂直高度下降至3611.88米。

晚間東航官方微博緊急回應稱，這班飛機在巡航期間，機組發現機械故障提示，為確保安全，迅速就近備降南昌機場，目前人機安全。

飛行代碼數

7500／遭遇劫機

7600／通訊故障

7700 ／緊急情況

駕駛艙應答機是飛機上二次雷達系統設備，用於空中交通管制和空中防撞系統（TCAS）

代號取值從0000到7777，共4096個

飛行出現異常情況，飛行員將應答機調成相應代號，通知地面管制人員

資料來源：中國民用航空網

機場上海

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