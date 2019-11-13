急叩「7700」…東航班機 8分鐘萬米降6000米
2019-11-13 15:47世界日報 中國新聞組／上海13日電
大陸東方航空12日一架深圳飛往上海的航班，疑因機械故障掛出了代表緊急情況的7700代碼，並從萬米高空降至3000米左右。目前，該航班已在晚間19：21平安備降江西南昌昌北機場。
東航官網資訊顯示，該MU5352航班於今晚18時由深圳寶安機場起飛，原計畫於19：55到達上海虹橋機場。該航班機型為A330，機齡為12年7個月。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
據觀察者網報導，飛行過程中，航班應答機掛出7700代碼。7700代碼是飛行員在飛行過程中，遇到特殊情況，會將應答代號設置為特殊代碼。7700代碼表示遇到緊急狀況，例如機械故障或有機上人員突發疾病等，但並非一定表示飛機處於非常危險的狀況。
據飛常準資料顯示，該航班18時34分～18時39分垂直高度一直保持在10088.88米的水準上。18時40分垂直高度下降至9616.44米，18時47分，垂直高度下降至3611.88米。
晚間東航官方微博緊急回應稱，這班飛機在巡航期間，機組發現機械故障提示，為確保安全，迅速就近備降南昌機場，目前人機安全。
飛行代碼數
7500／遭遇劫機
7600／通訊故障
7700 ／緊急情況
駕駛艙應答機是飛機上二次雷達系統設備，用於空中交通管制和空中防撞系統（TCAS）
代號取值從0000到7777，共4096個
飛行出現異常情況，飛行員將應答機調成相應代號，通知地面管制人員
資料來源：中國民用航空網
留言