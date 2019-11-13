雲南無業男闖幼兒園潑強鹼 師生54人被灼傷
2019-11-13 15:44世界日報 中國新聞組／北京13日電
來源：YouTube
雲南開遠市東城幼兒園驚傳校園攻擊事件，23歲無業的孔姓男子11日因厭世想報復，而剪斷鐵絲圍牆闖進幼兒園，持俗稱「燒鹼」的氫氧化鈉強鹼溶液，向師生噴灑，總計54人強鹼灼傷，幸而均無生命危險。
新京報報導，開遠市公安局表示，事發當天下午已在校園後山將嫌疑人孔男抓獲。據調查，由於孔男家庭離異，從小缺乏溫暖，再加上工作又不順暢，產生了厭世悲觀的心情，想要打擊報復，因此在網上購買液體製作成燒鹼。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
警方表示，涉案的孔姓男子從網上購買和製作氫氧化鈉溶液，俗稱燒鹼、火堿，具有強腐蝕性。
11日下午3時孔男剪斷幼稚園圍牆鐵絲網，攜帶腐蝕噴霧、攀爬進入幼稚園，遭強鹼噴灑的總計有54名師生。
開遠市公安局指揮中心接獲報案後，緊急協助將師生送往開遠市人民醫院和解放軍926醫院救治，目前均無生命危險。
經核實，此次事件共導致3名教師、51名學生送醫觀察和救治。另據開遠市人民醫院和解放軍926醫院統計，經過全面檢查，輕度症狀48人、中度症狀4人、重度症狀2人。
留言