流落海外159年 圓明園馬首銅像將「回歸」圓明園

2019-11-13 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



據北京《新京報》報導，有「賭王」之稱的澳門企業家何鴻燊2007年以港幣6,910萬成功買回，流失海外一個半世紀的圓明園馬首銅像，13日正式捐贈給大陸國家文物局。馬首銅像未來將劃撥給北京市圓明園管理處收藏，成為首尊回歸圓明園的獸首。

報導稱，捐贈儀式後，馬首銅像將與其他六尊獸首銅像，在大陸文化和旅遊部、國家文物局舉辦的「回歸之路—新中國成立70周年流失文物回歸成果展」上共同展出至11月27日。

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新京報表示，2007年8月，大陸國家文物局獲悉香港蘇富比準備拍賣圓明園馬首銅像後，即向該公司表示，圓明園馬首銅像是中國近代被劫掠的珍貴文物，不贊成公開拍賣，希望能以適當方式回歸。香港蘇富比對此表示理解，並開展積極斡旋。

2007年9月，何鴻燊以港幣6,910萬元購得圓明園馬首銅像，並在港澳地區公開展示。新京報指出，2019年11月，為慶祝中華人民共和國成立70周年和澳門回歸20周年，何鴻燊決定將圓明園馬首銅像捐贈給大陸國家文物局。經雙方協商一致，國家文物局接受捐贈後，將圓明園馬首銅像劃撥北京市圓明園管理處收藏。

圓明園馬首銅像是清代圓明園長春園西洋樓建築群海晏堂外十二生肖獸首噴泉中，午馬噴泉的主要構件。十二生肖獸首噴泉依每日對應時辰順序噴水，只有到午時，十二噴泉才會同時噴湧。十二生肖獸首噴泉以西洋水力鐘為原型，依水力驅動自動運行，設計精妙，是海晏堂建築群的精華所在。

圓明園馬首銅像為義大利人郎世寧設計，清乾隆年間由宮廷匠師精工製作，融合東西方藝術風格品。新京報表示，馬首以分鑄法、失蠟法和鉚接工藝等多種技法製作，神態栩栩如生，毛髮分毫畢現，展現出極高的工藝水準。

馬首材質為精煉紅銅，色彩深沉厚重，歷數百年風雨而不銹蝕。然，1860年英法聯軍侵入北京，圓明園慘遭劫掠並遭焚毀，圓明園馬首銅像與其他11尊獸首銅像同流失海外。