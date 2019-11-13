雙11「火」！河南快遞車燒光13噸包裹 廣州快遞點也火災

2019-11-13 14:24 世界日報 北京13日電



來源：YouTube

你的雙11快遞可能被燒了！一輛北京開往湖南的百世快遞物流車12日凌晨在河南安陽起火，13噸包裹燒為灰燼 。另外，前一天廣州一快遞點也發生火災，包裹付之一炬。網友嘆每年都有相同新聞，還有幸災樂禍的人「莫名其妙覺得開心」，但大家最關心的則是碰上這種情況，損失該誰負責？

雙十一真的「火」了! 河南快遞車起火，13噸包裹燒為灰燼。 (取材央視網) 分享 facebook

雙11剛過，剁手族正等待戰果送到家門。但據新京報報導，12日一輛北京開往湖南的百世快遞公司物流車在河南安陽起火，這輛車長約15米，滿載快遞包裹，車身有大量火光冒出，濃煙滾滾。劇烈燃燒致車廂兩側已經開裂，空氣瀰漫著焦味。

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據消防人員指出，車廂內包裹重13噸，主要有日用品、百貨、食用油、紙巾等。經過兩小時撲救，現場大火被撲滅，無人員傷亡。據了解，若按小件包裹0.5kg來算，可能是26000件包裹夭折在半路上；不少網友紛紛去查自己的快遞物流信息，就怕是自己的戰果被火葬了。

雙十一真的「火」了! 河南快遞車起火，13噸包裹燒為灰燼。 (取材央視網) 分享 facebook

另據梨視頻消息，廣州一快遞點11日發生火災，店鋪燃燒面積約四平方米，主要燃燒物是快遞包裹。街坊說，開始火都噴出來了，樓上樓下都住著人，自己快遞也被燒了。

消息指出，目前火災已撲滅，無人員傷亡。快遞網點客服稱，客戶可提供單號與商品付款截圖獲理賠。

雙十一真的「火」了! 河南快遞車起火，13噸包裹燒為灰燼。 (取材央視網) 分享 facebook

有網友說：「貌似每年雙11結束，都要獻祭一批快遞，不是翻車，就是倉庫著火。」其實去年的雙11也有兩輛快遞車被燒，一輛在成都，一輛在重慶；還有一位民眾去年、前年連兩年的雙11包裹都被燒，網友好奇他今年有沒有剁手？

至於快遞碰上這種情況，損失要算誰的？據了解，貨沒到自己手上，責任與消費者無關，可以要求賣家補發。

其次，快遞被火燒了，快遞公司負全責，但損失最大的很可能還是賣家。因為根據郵政法，快遞在沒有保價的情況下損毀，快遞公司賠償的金額不超過運費的三倍。例如賣家發一支iphone，郵費十元人民幣(約1.4美元)。如果沒有保價，快遞公司只要賠償30元，賣家則損失數千元。

不過，如果快遞有保價，那麼快遞公司要根據保價金額賠償，損失最大的可能是快遞公司了。