「香飄飄」賣「鹿角巷」？大陸冒牌奶茶橫行

2019-11-13 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



北京多家超市販售杯裝沖飲奶茶「鹿角巷」，安徽香飄飄食品生產的三種口味分別是黑糖鹿丸牛乳茶、蜜桃烏龍牛乳茶和鹿角出抹牛乳茶。消費者都以為杯裝鹿角巷就是台灣網紅店「鹿角巷」推出的產品。

乍看之下，無論在外觀還是產品口味上都跟台灣「鹿角巷」極為相似，但北京商報報導，鹿角巷杯裝沖飲奶茶並非台灣「鹿角巷」所推產品，其生產廠家安徽香飄飄食品也跟「年銷售可繞地球三圈」的「香飄飄」食品一點關係都沒有。

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業內人士表示，安徽香飄飄正是利用企業對品牌和商標的保護意識不強，既打了「香飄飄」的品牌賣點，又蹭了「鹿角巷」的網紅熱度。

大陸「香飄飄」、台灣「鹿角巷」能維權嗎？北京商報報導，透過中國商標網查詢發現，台灣「鹿角巷」創始人邱茂庭提交以鹿角巷的商標註冊申請，目前在公示環節，並未真正取得“鹿角巷”的商標權。

對於使用和鹿角巷奶茶店相似商標和圖案，安徽香飄飄表示，大陸國家智慧財產權局於2019年7月4日受理了安徽香飄飄的鹿角巷商標註冊。

業內人士指出，安徽香飄飄的鹿角巷商標註冊申請受理書只表明國家智慧財產權局已收到申請人的商標申請，並不表明其所申請的商標已獲批准。因此，目前兩家公司都未取得鹿角巷的商標權。

值得關注的是，杯裝沖飲奶茶鹿角巷的生產廠家安徽香飄飄雖然與知名的大陸「香飄飄」飄無任何關聯。但中國法學會消法研究會副會長兼秘書長劉俊海表示，「企業名稱與商標是兩個不同的法律概念。」由於安徽香飄飄只是企業名稱，並無以香飄飄為商標的產品，因此，該企業名稱在一定法律範圍內是合法的。

不過劉俊海表示，隨著11月1日新《商標法》的實施，食品行業商標亂象有望減少。據瞭解，本次《商標法》的修訂，對惡意搶注行為加強了行政處罰和司法處罰力度。