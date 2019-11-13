親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

國民黨不分區名單 媒體人：有綁架韓粉的感覺「爛透了」

「香飄飄」賣「鹿角巷」？大陸冒牌奶茶橫行

2019-11-13 08:39聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

北京多家超市販售杯裝沖飲奶茶「鹿角巷」，安徽香飄飄食品生產的三種口味分別是黑糖鹿丸牛乳茶、蜜桃烏龍牛乳茶和鹿角出抹牛乳茶。消費者都以為杯裝鹿角巷就是台灣網紅店「鹿角巷」推出的產品。

乍看之下，無論在外觀還是產品口味上都跟台灣「鹿角巷」極為相似，但北京商報報導，鹿角巷杯裝沖飲奶茶並非台灣「鹿角巷」所推產品，其生產廠家安徽香飄飄食品也跟「年銷售可繞地球三圈」的「香飄飄」食品一點關係都沒有。

業內人士表示，安徽香飄飄正是利用企業對品牌和商標的保護意識不強，既打了「香飄飄」的品牌賣點，又蹭了「鹿角巷」的網紅熱度。

大陸「香飄飄」、台灣「鹿角巷」能維權嗎？北京商報報導，透過中國商標網查詢發現，台灣「鹿角巷」創始人邱茂庭提交以鹿角巷的商標註冊申請，目前在公示環節，並未真正取得“鹿角巷”的商標權。

對於使用和鹿角巷奶茶店相似商標和圖案，安徽香飄飄表示，大陸國家智慧財產權局於2019年7月4日受理了安徽香飄飄的鹿角巷商標註冊。

業內人士指出，安徽香飄飄的鹿角巷商標註冊申請受理書只表明國家智慧財產權局已收到申請人的商標申請，並不表明其所申請的商標已獲批准。因此，目前兩家公司都未取得鹿角巷的商標權。

值得關注的是，杯裝沖飲奶茶鹿角巷的生產廠家安徽香飄飄雖然與知名的大陸「香飄飄」飄無任何關聯。但中國法學會消法研究會副會長兼秘書長劉俊海表示，「企業名稱與商標是兩個不同的法律概念。」由於安徽香飄飄只是企業名稱，並無以香飄飄為商標的產品，因此，該企業名稱在一定法律範圍內是合法的。

不過劉俊海表示，隨著11月1日新《商標法》的實施，食品行業商標亂象有望減少。據瞭解，本次《商標法》的修訂，對惡意搶注行為加強了行政處罰和司法處罰力度。

同一商標會涉及到文字商標、圖形商標和美術商標的差異性。商標的申請也因時間和地域差異性而有所不同，最終商標圖案的歸屬權，將由人民法院來裁判。

北京多家超市販售杯裝沖飲奶茶「鹿角巷」取自環球網
北京多家超市販售杯裝沖飲奶茶「鹿角巷」取自環球網
分享

奶茶北京網紅

相關新聞

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:20

廣角鏡／雲南初冬之美

2019-11-13 03:24

創業之芯賽 首次引入導師制

2019-11-13 03:23

海南生態改革 韓正深入調研

2019-11-13 03:22

廣西糧食物流園 拼圖快完成

2019-11-13 03:22

廣角鏡／千年銀杏 滿地金葉

2019-11-13 03:16

安徽推創新 激活高質量發展

2019-11-13 03:15

浙江台州／千年古剎國清寺 隋梅傲立

2019-11-13 00:23

浙江台州／寒山、拾得 和合文化園

2019-11-13 00:22

浙江台州／台州刺繡 東方瑰寶

2019-11-13 00:21

浙江台州／臨海東湖美景 文人驚嘆

2019-11-13 00:21

東航深圳飛上海班機 萬米高空急降至3千米

2019-11-12 20:24

入秋賞銀杏 長興第七屆銀杏節登場

2019-11-12 16:13

網路買強鹼闖幼兒園 雲南師生54人被灼傷

2019-11-12 15:51

重金求字 「觀音山上觀山水」 300萬元徵下聯

2019-11-12 15:01

影／雙11血拼！購物狂妻子欠下百萬 陸男氣到差點跳樓

2019-11-12 14:10

滴滴5星司機刺傷乘客 揚言「我舅舅是公安局長」

2019-11-12 13:33

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

2019-11-12 11:00

護欄太低？女大生自拍墜山谷 園區回應：我沒有責任

2019-11-12 10:28

女童遭男同學多次塞紙入眼 取出後視力仍嚴重下降

2019-11-12 10:21

2年修繕 杭州顯寧寺開放

2019-11-12 01:25

南京雲錦技藝 傳承國外

2019-11-12 01:25

傳統樺樹皮工藝 進入學院傳承

2019-11-12 01:25

緬懷張自忠將軍 兩岸聚襄陽

2019-11-12 01:25

兩岸青年逗陣 影像創作孫中山

2019-11-12 01:24

浙江台州／浙江第一古街 紫陽古街

2019-11-12 01:19

浙江台州／北京八達嶺長城藍本

2019-11-12 01:18

浙江台州／國華珠算博物館

2019-11-12 01:17

浙江台州／神仙居 奇幻美景人間仙境

2019-11-12 01:14

大陸團隊發現首枚「蝦琥珀」 距今2200萬年

2019-11-11 17:36

一香港男子與人口角 被潑液體縱火焚燒

2019-11-11 15:31

2200萬年含蝦琥珀 存放中關村展覽

2019-11-11 11:47

湖北迎台青 近3千實習就業機會

2019-11-11 02:03

兩岸微電影賽 台灣學生大放異彩

2019-11-11 02:03

兩岸國學大講堂 名家北京交流

2019-11-11 02:02

綿竹年畫 四川立法保護

2019-11-11 02:02

銀西高鐵橋梁合龍 創兩大紀錄

2019-11-11 02:01

浙大學生傳奇變「美女博導」 一路跳級27歲就當上獨立研究員

2019-11-10 20:44

手繪表情包、手刻印章…廈門老師「花式改作業」火了！

2019-11-10 20:44
看更多

熱門文章

護欄太低？女大生自拍墜山谷 園區回應：我沒有責任

2019-11-12 10:28

反送中／中大學生頭部中彈倒地 失去意識

2019-11-12 21:38

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

2019-11-12 11:00

浙江驚現3公尺怪魚 專家鑑定是一級國寶：已存在2.3億年

2019-11-12 22:04

中大整晚槍聲不斷 前校長沈祖堯到場與示威者對話

2019-11-12 22:55

香港「私了」事件不斷 議員憂香港踏上不歸路

2019-11-12 21:58

港警強攻 火光、濃煙…中大淪戰場

2019-11-13 00:28

反送中／校園幾乎成戰場！ 香港3所大學宣布明停課

2019-11-12 20:00

衝突再升 香港進入全面攬炒？

2019-11-12 23:54

港警持續近距離開槍 日參議員：中國人權怎麼了？

2019-11-12 18:15

大陸稱台拒絕延長春節加班機 民航局駁：和事實不符

2019-11-12 13:00

港警在大學旁狂射催淚彈 校方沈默不語

2019-11-12 17:23

香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離

2019-11-13 08:45

獨裁、人權遭大陸刪文 史諾登宣布將公布新書敏感內容

2019-11-12 21:23

港警遭沙田示威者包圍 警員逃離、車被焚毀

2019-11-12 21:00

香港中大老師稱校長段崇智 中催淚彈撤離

2019-11-12 21:33

民進黨譴責港警暴行 呼籲全球國家聲援香港

2019-11-13 00:13

港警出動水炮車噴學生 中大示威者擲汽油彈反擊

2019-11-12 22:30

美官員譴責港警暴力 陸：你們自己的警察如何處置的？

2019-11-12 18:26

香港交通遭嚴重破壞近乎癱瘓 13日可彈性上課、上班

2019-11-13 08:47

廁所也能造假！大陸民宿平台暗藏危機

2019-11-12 21:01

港警於中大發射橡膠子彈 多名學生受傷

2019-11-12 20:36

反送中示威者在中環中大堵路 防暴警察清場

2019-11-12 16:51

大陸稱 台灣民航局拒絕延長明年春節加班機時間

2019-11-12 10:31

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

2019-11-13 09:14

中大校長段崇智與警方談判 建議警方退離

2019-11-12 20:07

蔡正元：上帝使香港人瘋狂 北京讓香港革自己的命

2019-11-12 12:57

強闖中大 港大專學界發聲明批魔警屠城

2019-11-13 01:15

施放催淚彈、防暴彈 港警在中環強力清場

2019-11-12 20:29

十字路口、三聲槍響、二人倒地… 香港最暴力的一天！

2019-11-12 15:12

澳門又發大紅包 永久居民每人獲1萬澳元

2019-11-12 17:15

女童遭男同學多次塞紙入眼 取出後視力仍嚴重下降

2019-11-12 10:21

憂港中大成精神堡壘 前校長到場盼勸離示威者

2019-11-13 01:17

東航深圳飛上海班機 萬米高空急降至3千米

2019-11-12 20:24

陸官媒總編再開砲！ 嗆反送中示威者囂張不了多久

2019-11-12 19:11

繼周杰倫賣奶茶 林俊杰上海開咖啡店

2019-11-12 13:34

港警槍傷示威者 法界人士：可提私人檢控

2019-11-12 16:33

反送中／入夜抗爭未停歇 港警在畢士打街逮捕多人

2019-11-12 21:21

李肇星爆料與哥斯大黎加建交細節 約在墨西哥城談判

2019-11-12 19:54

大陸網友再次發起 暫緩赴台旅遊 讓台胞順利返鄉

2019-11-12 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top