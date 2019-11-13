安徽推創新 激活高質量發展
如何實現高質量發展，已成為當前中國各地經濟社會發展的核心關切。近年來，中國內陸省份安徽正憑藉創新這一「先手棋」，成功激活高質量發展的棋局。
中新社報導，官方數據顯示，今年前三季度，安徽全省生產總值（GDP）增長7.8%，較全國高1.6個百分點。2018年，安徽高新技術企業首次實現產值突破1萬億元（人民幣，下同），戰略性新興產業產值占規模以上工業比重超過35%，高新技術產業增加值占規模以上工業比重超過40%。
安徽省委書記李錦斌表示，安徽經濟發展的良好態勢，從一個側面印證了中國經濟發展的韌性和底氣。安徽堅持下好創新「先手棋」，打造高質量發展新引擎。
在安徽合肥，有一個科學島。島上已建成2個國家大科學裝置：全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（俗稱人造小太陽）、穩態強磁場實驗裝置，正在建設第三個大科學裝置——聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施。
這些大科學裝置為安徽的原始創新提供了有力的支撐。中國科學院合肥物質科學研究院院長匡光力表示，利用穩態強磁場裝置，材料科學、物理、生命科學、醫學、藥物學等領域收穫了大量先進成果，僅2018年就有近50項重大科研成果發表在國際頂級期刊上，其數量直追規模大得多的美國國家強磁場實驗室。
科學島並不是個例。近年來，安徽全面推進合肥綜合性國家科學中心、濱湖科學城、量子信息與量子科技創新研究院、能源研究院、人工智能研究院等建設，全省科研機構數已超6000個。
「科技成果轉化還是要走專業化的道路」。安徽創新館服務管理中心主任陳林說，有些科研人員對自己的科研成果轉化價值沒有正確認識，或高估，或低估，導致轉化效率低。安徽創新館有助於更好地打通科技成果轉化鏈條。
今年4月，安徽創新館正式投入運營。這是一個集知識產權評價與交易、金融服務、產業孵化等功能於一體的科技大市場。
這裡好比知識產權交易的天貓商城，目前已經成功對接30多個知名科技機構和項目團隊，舉辦30餘場科技成果轉化活動，發布130多項科技創新成果。
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