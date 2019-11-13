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創業之芯賽 首次引入導師制

2019-11-13 03:23聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第三屆全國集成電路「創業之芯」大賽12日在福建晉江市正式啟動。中國工業和信息化部人才交流中心副主任李寧表示，「創業之芯」大賽是首個專注於集成電路相關領域中早期項目的全國性賽事，旨在打造支撐集成電路創新發展的賽事平台，為行業內創新項目提供從創業孵化、行業資源到投融資等全方位的支持和服務。 中新社報導，工信部人才交流中心「芯動力」人才計畫項目副主任、本屆大賽項目負責人王威如說，本屆賽事將圍繞第三代半導體、5G等熱點、重點領域，聯合專業機構開展產業主題賽，吸引特定領域的優秀項目參加，也更好的為特定領域的項目對接產業資源。

據介紹，前兩屆大賽參賽項目400餘個，其中估值過億元（人民幣）的項目60餘個，多個項目通過大賽平台獲得了投資、落地資源。相較前兩屆，本屆大賽呈現出需求對接、資源導入更加精準，評審機制更加合理，創業輔導更加全面等特點。

此外，本屆大賽首次引入創業導師制，與華登國際、石溪資本、元禾璞華、中科創星四家專業投資機構深入緊密合作，據了解，所有參賽項目將經過四家導師機構篩選，同時項目方可反選導師機構。

王威表示，通過這種方式，為導師機構與項目方創造至少一個月的線上線下溝通期，機構將為優秀的團隊提供從商業模式，戰略定位，技術專利，市場營銷包括融資方案等方面的專業指導，幫助有潛力企業盡快形成更強的核心競爭力。 除此之外，第三屆全國集成電路「創業之芯」大賽還計畫引入國際團隊或項目，做好海內外交流的橋梁；並繼續推進技術支撐、行業服務、宣傳展示、創業孵化等四大平台服務大賽項目。

創業福建半導體

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