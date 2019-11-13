廣西糧食物流園 拼圖快完成

2019-11-13 03:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「廣西（中國─東盟）糧食物流產業園倉儲板塊已基本完成，各項主要功能已投入使用。整個園區力爭2022年建成投入使用，未來將成為東盟糧食輸入中國市場的樞紐。」廣西壯族自治區糧食和物資儲備局局長吳宇雄12日表示。

中新社報導，吳宇雄12日在此間舉行的一場新聞發布會上介紹，廣西（中國─東盟）糧食物流產業園項目是該局和南寧市人民政府聯合推動所屬糧食企業合作投資建設，項目規畫占地約1300畝，其中建設用地788畝，預算總投資約25億元人民幣。

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園區共分為倉儲、物流、加工等三個板塊，包含糧食儲備標準倉、淺圓倉、成品糧低溫倉、儲備油罐、物流中轉倉庫，以及大米加工廠、油脂灌裝廠和食品加工廠等。

吳宇雄說，廣西（中國─東盟）糧食物流產業園區旨在打造中國─東盟區域性國際化大型現代糧食物流中心、中國北糧南運和東盟糧食輸入中國市場的樞紐，對保障廣西糧食安全有重要作用。

近期發布的「中國的糧食安全」白皮書顯示，中國在確保國家糧食安全的前提下，正積極與世界主要產糧國分享中國巨大的糧食市場。2018年，包括大豆等油料和飼料在內的糧食進口總量為11555萬噸，出口總量366萬噸，分別比1996年增長944.8%、171.1%。

吳宇雄表示，東盟國家稻谷出口量占全球出口量的大頭，也是中國優質進口大米的重要來源地。廣西（中國─東盟）糧食物流產業園建成後將有利於加強廣西與東盟國家在糧食領域的交流與合作，為中國構建更高層次、更高質量、更有效率、更可持續的糧食安全保障體系提供有力補充。

廣西（中國─東盟）糧食物流產業園建成後還將吸引廣西區內外糧食加工、經營企業入駐，實現廣西優質稻就地加工轉化，加快延伸產業鏈、提升價值鏈、打造供應鏈，推動構建廣西現代化糧食產業體系，促進糧食產業經濟發展。