海南生態改革 韓正深入調研

2019-11-13 03:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中共中央政治局常委、國務院副總理韓正9日至11日到海南調研。圖為11月10日，韓正在五指山椰仙有機茶生態觀光園考察並與當地農民和貧困戶交流。 新華社 分享 facebook 中共中央政治局常委、國務院副總理韓正11月9日至11日在海南調研。韓正強調，海南要按照習近平總書記的重要指示和要求，堅決貫徹新發展理念，創新思路、凝聚力量、突出特色、發揮優勢，在推動經濟高質量發展方面走在全國前列，加快建設美好新海南。

新華社報導，韓正前往瓊中黎族苗族自治縣百花嶺雨林文化旅遊區，考察生態旅遊發展情況，詳細了解景區規畫、開發利用、物種保護等工作。

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韓正指出，海南是中國唯一的熱帶省分，具有得天獨厚的自然資源，要處理好旅遊開發與生態環境保護的關係，保護好原始自然風貌，嚴控景區建設用地規模，科學測算遊客最大承載量，做好珍稀瀕危野生動植物的保護工作，堅決防止發生森林火災，積極推進旅遊扶貧，讓當地群眾有更大獲得感。

韓正來到五指山國家級自然保護區，考察熱帶雨林保護和熱帶雨林國家公園建設情況，了解熱帶雨林生態系統、生物多樣性、水源涵養功能等情況，查看珍稀物種和環境監測數據，在公益林管護區看望慰問護林員，詢問工作以及生活情況。

韓正表示，海南要在生態文明體制改革上先行一步，以熱帶雨林的整體保護、系統修復和綜合治理為重點，走出一條人與自然和諧發展的路子，築牢綠色生態屏障，為生態文明建設探索經驗、作出表率。

在五指山椰仙有機茶生態觀光園，韓正了解高山雨林有機茶種植等特色產業培育、病蟲害物理防治、種植產業和旅遊產業融合發展等情況，與正在茶園工作的當地農民和貧困戶交流。韓正指出，要充分發揮海南地理條件和生態系統的獨特優勢，挖掘生態保護蘊含的經濟價值，大力發展綠色生態產業，推動農民增收致富。

韓正還走進三亞崖州灣科技城，通過展板和視頻短片，聽取三亞市總體規畫和崖州灣科技城建設等情況匯報，與入駐院校、科研機構和企業負責人互動交流。

韓正強調，海南要打造科技創新共享平台，聚焦深海科技產業和南繁科技產業，強化市場導向，充分發揮市場主體在科研成果轉化中的主導作用。發揮海洋科研「國家隊」作用，推動海洋科技全面發展，為加快建設海洋強國作出更大貢獻。