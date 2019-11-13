海南生態改革 韓正深入調研
2019-11-13 03:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
中共中央政治局常委、國務院副總理韓正11月9日至11日在海南調研。韓正強調，海南要按照習近平總書記的重要指示和要求，堅決貫徹新發展理念，創新思路、凝聚力量、突出特色、發揮優勢，在推動經濟高質量發展方面走在全國前列，加快建設美好新海南。
新華社報導，韓正前往瓊中黎族苗族自治縣百花嶺雨林文化旅遊區，考察生態旅遊發展情況，詳細了解景區規畫、開發利用、物種保護等工作。
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韓正指出，海南是中國唯一的熱帶省分，具有得天獨厚的自然資源，要處理好旅遊開發與生態環境保護的關係，保護好原始自然風貌，嚴控景區建設用地規模，科學測算遊客最大承載量，做好珍稀瀕危野生動植物的保護工作，堅決防止發生森林火災，積極推進旅遊扶貧，讓當地群眾有更大獲得感。
韓正來到五指山國家級自然保護區，考察熱帶雨林保護和熱帶雨林國家公園建設情況，了解熱帶雨林生態系統、生物多樣性、水源涵養功能等情況，查看珍稀物種和環境監測數據，在公益林管護區看望慰問護林員，詢問工作以及生活情況。
韓正表示，海南要在生態文明體制改革上先行一步，以熱帶雨林的整體保護、系統修復和綜合治理為重點，走出一條人與自然和諧發展的路子，築牢綠色生態屏障，為生態文明建設探索經驗、作出表率。
在五指山椰仙有機茶生態觀光園，韓正了解高山雨林有機茶種植等特色產業培育、病蟲害物理防治、種植產業和旅遊產業融合發展等情況，與正在茶園工作的當地農民和貧困戶交流。韓正指出，要充分發揮海南地理條件和生態系統的獨特優勢，挖掘生態保護蘊含的經濟價值，大力發展綠色生態產業，推動農民增收致富。
韓正還走進三亞崖州灣科技城，通過展板和視頻短片，聽取三亞市總體規畫和崖州灣科技城建設等情況匯報，與入駐院校、科研機構和企業負責人互動交流。
韓正強調，海南要打造科技創新共享平台，聚焦深海科技產業和南繁科技產業，強化市場導向，充分發揮市場主體在科研成果轉化中的主導作用。發揮海洋科研「國家隊」作用，推動海洋科技全面發展，為加快建設海洋強國作出更大貢獻。
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