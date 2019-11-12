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入秋賞銀杏 長興第七屆銀杏節登場

2019-11-12 16:13聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

江南一帶入秋賞銀杏，距離上海僅兩小時車程，長興縣成為周末上海人賞銀杏的熱點風景，為了進一步弘揚古銀杏文化，打造浦鎮八都岕十里古銀杏長廊鄉村振興樣板地，展現美麗鄉村的生態休閒、岕里生活的幸福悠閒、文旅融合的八都岕醉美風情，第七屆古銀杏文化旅遊節9日熱鬧登場。

湖州市長興縣官網、小浦鎮旅遊官微公眾號「杏福八都岕」發布，當天中共湖州市委常委、組織部長徐仲儀，為長興八都岕經濟聯合總社委員會揭牌。

經濟聯合總社是由方一、小浦、潘禮南、方岩、大岕口五村組成，成立之後統籌五村環境資源，全面推開環境入股模式，目前參股或對外合作的在建項目有3個，在談項目有5個，累計引進社會資本近人民幣18億元，專案全部建成後，預計每年將為5個村的集體經濟帶來超過人民幣1600多萬元的收益。

湖州市人民政府副市長閔雲表示，在湖州市旅遊大發展進程中，長興旅遊實現了高品質發展，正在加快推進由「景點旅遊模式」向「全域旅遊模式」轉變，旅遊業已經成為長興縣域經濟的重要支柱產業和惠民富民的示範工程。

中共長興縣委書記周衛兵在致辭中用三種顏色，介紹了長興的銀杏長廊，一是銀杏長廊展示了金色之美，八都岕區域共分佈3萬多株原生態銀杏樹，當下這個季節，銀杏正黃、金葉滿枝，正是觀銀杏、賞秋色的大好時節。

二是銀杏長廊蘊含著綠色之美，近年來長興深入踐行「兩山」理念，全力做好「美麗」文章，透過政府引導、群眾參與，全面推進景區環境整治，極大提升了環境品質。

三是銀杏長廊彰顯了紅色之美，在推動鄉村振興過程中，長興始終把党建作為第一保障，今年八都岕沿線5村整合資源、抱團取暖，組建了全省首個經濟聯合總社，不斷夯實基層基礎、激發紅色活力。

當天在八都岕老街古戲台，還舉行「相愛相守」傳統婚禮，共有1,000對新人參加。

長興八都岕經濟聯合總社委員會揭牌。圖/小浦鎮旅遊官微公眾號「杏福八都岕」
長興八都岕經濟聯合總社委員會揭牌。圖/小浦鎮旅遊官微公眾號「杏福八都岕」
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湖州市人民政府副市長閔雲。圖/小浦鎮旅遊官微公眾號「杏福八都岕」
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長興銀杏。圖/小浦鎮旅遊官微公眾號「杏福八都岕」
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八都岕老街古戲台，還舉行「相愛相守」傳統婚禮。圖/小浦鎮旅遊官微公眾號「杏福八都...
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