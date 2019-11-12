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網路買強鹼闖幼兒園 雲南師生54人被灼傷

2019-11-12 15:51聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

雲南開遠市東城幼兒園驚傳校園攻擊事件，23歲無業的孔姓男子11日因厭世想報復，而剪斷鐵絲圍牆闖進幼兒園，持俗稱「燒鹼」的氫氧化鈉強鹼溶液，向師生噴灑，總計54人強鹼灼傷，幸而均無生命危險。

新京報報導，開遠市公安局今天發布，事發當天下午已在校園後山將嫌疑人孔某抓獲。據調查，由於孔某家庭離異，從小缺乏溫暖，再加上工作又不順暢，產生了厭世悲觀的心情，想要打擊報復，因此在網上購買液體製作成燒鹼。

警方表示，涉案的孔姓男子從網上購買和製作氫氧化鈉溶液，俗稱燒鹼、火堿，具有強腐蝕性。

11日下午三點孔姓男子剪斷幼稚園圍牆鐵絲網，攜帶腐蝕噴霧、攀爬進入幼稚園，遭強鹼噴灑的總計有54名師生。

開遠市公安局指揮中心接獲報案後，緊急協助將師生送往開遠市人民醫院和解放軍926醫院救治，目前均無生命危險。

經核實，此次事件共導致3名教師、51名學生送醫觀察和救治。另據開遠市人民醫院和解放軍926醫院統計，經過全面檢查，輕度症狀48人、中度症狀4人、重度症狀2人。

雲南東城幼兒園遭代突闖入潑強鹼，總計54人灼傷。取自自媒體懵奇奇閒談
雲南東城幼兒園遭代突闖入潑強鹼，總計54人灼傷。取自自媒體懵奇奇閒談
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雲南東城幼兒園遭代突闖入潑強鹼，總計54人灼傷，事發當天下午已在校園後山將嫌疑人...
雲南東城幼兒園遭代突闖入潑強鹼，總計54人灼傷，事發當天下午已在校園後山將嫌疑人孔某抓獲。取自自媒體懵奇奇閒談
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雲南開遠市東城幼兒園驚傳校園強鹼攻擊事件。取自自媒體懵奇奇閒談
雲南開遠市東城幼兒園驚傳校園強鹼攻擊事件。取自自媒體懵奇奇閒談
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幼兒園公安解放軍

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