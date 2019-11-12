重金求字 「觀音山上觀山水」 300萬元徵下聯

2019-11-12 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即时即時報導



廣東觀音山國家森林公園2015年舉辦首屆東莞觀音山書畫論壇時，廣東省文聯前專職副主席鄒繼海即興提出一則上聯：「觀音山上觀山水」，經過四年多仍無法徵求到合適的下聯。為此，觀音山宣布，決定將獎金提至人民幣70萬元（約新台幣303萬元）。

據上海《澎湃新聞》報導，同時擔任廣東省楹聯學會會長、觀音山書畫院院長的鄒繼海，當時出了上聯「觀音山上觀山水」後，論壇現場就不少人即興應對下聯，之後網路上也引來許多人應對。但歷經四年多，獎金一路從人民幣5,000元往上加碼，迄今依然沒能徵集到合適的下聯。

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今年中秋節，觀音山景區將獎金提高到人民幣7萬元，但至10月31日截稿，仍未能徵得滿意的下聯。為此，觀音山國家森林公園網站近日公告，誓尋最佳下聯，經過爭聯組委會慎重考慮，決定將獎金再提高至人民幣70萬元，徵集截稿日期為2020年12月31日。

屆時將由廣東楹聯學會和廣東觀音山國家森林公園邀請全國名家共同評定，一經採納，觀音山景區將給予獲獎者70萬元（含稅）的現金獎勵。若仍無法徵求到最佳下聯，將從來稿中選取優秀下聯20句，每句給予作者人民幣2,000元獎勵，並頒發優秀下聯獎證書。作品應是為本人原創，不得抄襲、剽竊。

《貴州都市報》早前曾報導，有「貴州怪傑」稱的唐世友，早前曾以「賞月洞前賞洞天」來對過。但唐世友後來稱，上聯既說到觀音，下聯就需要與佛寺有關。於是他又改對出下聯：「觀音山上觀山水，拜佛寺前拜寺僧」。

澎湃新聞表示，據觀音山國家森林公園微信公號11月1日消息稱，先前累計收到有效投稿2萬3,861份，但包括唐世友在內的2萬多個下聯顯然都未獲青睞。

觀音山國家森林公園指出，徵集對句有四項基本要求：一、聯句要符合《聯律通則》，以平水韻入句；二、對仗工整，具有韻味且詞性相當；三、要注意出句「技巧」、重字及專有名詞的運用；四、對句要以觀音山的景點應對，且具有詩意。