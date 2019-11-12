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影／雙11血拼！購物狂妻子欠下百萬 陸男氣到差點跳樓

2019-11-12 14:10聯合報 編譯周辰陽／即時報導

雙11」購物狂歡節剛過，中國就傳出有男子被氣到想跳樓尋短，因為他的妻子連兩年瘋狂血拼不知節制，今年已積欠多達30萬人民幣（折合約130萬台幣）的卡債及消費貸款，所幸員警及時趕到介入，才打消他的輕生念頭。

《中新網》與《Newsflare》報導，10日晚間四川省瀘州市員警接獲報案，指有人想不開要跳樓，趕到現場就發現王姓男子半坐在33樓公寓的露天陽台圍牆上。一聽到詹姓妻子認錯，王姓男子當場飆罵她去年就買的太凶，花了20幾萬人民幣，今年居然變本加厲花30幾萬人民幣，一個月花好幾萬人民幣，後來稍微收斂、卻也花上「萬把塊錢」。

原來，詹姓女子常網購名牌包、香水及衣服等等，去年就把信用卡刷到透支，又進行消費貸款，一共花掉20幾萬人民幣。王姓男子為妻子償還欠債，原本以為她會痛改前非，沒想到詹姓女子今年變本加厲，「雙11」還沒到就欠了30多萬人民幣。由於月薪不過數千人民幣，王姓男子頓時覺得壓力太大、打算尋短。

員警一方面耐心勸導，告知王姓男子，坐在上面解決不了問題，還會影響鄰居睡覺，花上近半小時才把人勸回家中。眼見王姓男子情緒不穩、大吐苦水，警察決定請雙方父母到場幫忙溝通，這才緩解王姓男子的情緒，承諾不會輕生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

「雙11」購物狂歡節剛過，中國就傳出有男子被氣到想跳樓尋短，因為他的妻子連兩年「...
「雙11」購物狂歡節剛過，中國就傳出有男子被氣到想跳樓尋短，因為他的妻子連兩年「剁手」不知節制，今年已積欠多達30萬人民幣（折合約130萬台幣）的卡債及消費貸款，所幸員警及時趕到介入，才打消他的輕生念頭。畫面來源：路透/Newsflare
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