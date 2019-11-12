影／雙11血拼！購物狂妻子欠下百萬 陸男氣到差點跳樓

2019-11-12 14:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



「雙11」購物狂歡節剛過，中國就傳出有男子被氣到想跳樓尋短，因為他的妻子連兩年瘋狂血拼不知節制，今年已積欠多達30萬人民幣（折合約130萬台幣）的卡債及消費貸款，所幸員警及時趕到介入，才打消他的輕生念頭。

《中新網》與《Newsflare》報導，10日晚間四川省瀘州市員警接獲報案，指有人想不開要跳樓，趕到現場就發現王姓男子半坐在33樓公寓的露天陽台圍牆上。一聽到詹姓妻子認錯，王姓男子當場飆罵她去年就買的太凶，花了20幾萬人民幣，今年居然變本加厲花30幾萬人民幣，一個月花好幾萬人民幣，後來稍微收斂、卻也花上「萬把塊錢」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

原來，詹姓女子常網購名牌包、香水及衣服等等，去年就把信用卡刷到透支，又進行消費貸款，一共花掉20幾萬人民幣。王姓男子為妻子償還欠債，原本以為她會痛改前非，沒想到詹姓女子今年變本加厲，「雙11」還沒到就欠了30多萬人民幣。由於月薪不過數千人民幣，王姓男子頓時覺得壓力太大、打算尋短。

員警一方面耐心勸導，告知王姓男子，坐在上面解決不了問題，還會影響鄰居睡覺，花上近半小時才把人勸回家中。眼見王姓男子情緒不穩、大吐苦水，警察決定請雙方父母到場幫忙溝通，這才緩解王姓男子的情緒，承諾不會輕生。