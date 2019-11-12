滴滴5星司機刺傷乘客 揚言「我舅舅是公安局長」

2019-11-12 13:33 世界日報 北京12日電



影片來源：YouTube

南京市虎踞路河海大學附近日前發生一起持刀傷人事件。行凶者和受害者分別為滴滴快車的司機與乘客。雙方疑因行駛速度發生爭執，司機劉某將隨身攜帶的匕首刺入乘客右臂，現場遍地血跡。劉某在乘客報警後曾叫囂「我舅舅是公安局局長，我進去蹲兩天就出來了」。受害人王先生事發後被送往醫院急救，目前已無大礙。

近日前發生一起持刀傷人事件。行凶者和受害者分別為滴滴快車的司機與乘客。 (取材自我蘇網) 分享 facebook

荔枝新聞報導，從當天叫車頁面看到，司機劉某在滴滴平台已經接單超過1萬次，平台評分星級為：5.0，目前該案件仍在處理當中。

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王先生表示，11月9日凌晨1時左右，他透過支付寶端的「滴滴出行」呼叫了一輛快車，從南京南站前往虎踞路自己的住所。他回憶，由於夜深困倦，在車行至清涼門隧道時催促司機快點開，司機以隧道限速為由拒絕，兩人因此發生口角。

出隧道後司機劉某在路邊停車，催促王先生提前下車。兩人在車外繼續爭吵，繼而發生推搡，並扭打在一起。王先生稱，扭打中，他將司機劉某按在地上，沒想到對方忽然亮出一把刀，將他的右臂刺傷。印象中是一把黑色雙刃匕首。事發後，司機劉某被警方帶走，目前已被刑事拘留。

傷勢穩定後，王先生曾聯繫滴滴出行，滴滴出行一位鄒姓工作人員曾到醫院處理此事，並墊付了一部分檢查治療費用。但與此同時，該工作人員要求王先生簽下一份包括「不向媒體、自媒體披露此事」條款在內的書面協議。王先生拒絕後，對方表示，將不再介入此事。

對「要求司機超速行駛」的說法，王先生明確聲稱，他只是要求司機開到最大限速，而非要求其超速。

關於要求受害者簽「封口」協議才能繼續報銷醫療費用一事，該工作人員稱，他們所要求的「不向媒體、自媒體披露此事」，指的是不得透露平台處理此事的工作流程。

該工作人員表示，滴滴公司明文規定不允許司機帶管製刀具上車。至於司機為何還會隨身攜帶匕首？滴滴公司並沒有正面回覆。