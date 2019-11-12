親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

被總統電話感動…洪恒珠退選屏東立委 競總轉小英後援會

拯救戰區10萬人：敘利亞白盔隊創辦人 伊斯坦堡街頭身亡

中國疑再現非洲豬瘟疫情 官方無通報紀錄

2019-11-12 13:30中央社 上海12日電

陸媒財新網報導，今年夏天江蘇省北部疑似出現第二波非洲豬瘟疫情，傳播範圍更廣。中國當前缺豬，官方大力鼓勵豬農復養，隱匿疫情的情況可能因此變得更複雜。

財新網11日刊出長篇調查報導，今年6月底之後，江蘇、山東等此前爆發過疫情的局部地區，再次爆發新一輪疑似非洲豬瘟疫情，出現大規模的生豬死亡和恐慌性拋售現象。

但是在中國農業農村部官網上，卻沒有相關的疫情通報。官網上今年以來江蘇省唯一的疫情消息，是1月14日發生在江蘇省宿遷市泗陽縣非洲豬瘟疫情。整個中國有紀錄的最新非洲豬瘟疫情，是8月7日在湖北省洪湖市通報的，距今已3個多月。

根據報導，江蘇連雲港市的豬農孫培後管理的兩個豬場、800頭豬，7月中旬開始出現異常的大量死亡，一個月後只剩40多頭生豬，症狀與非洲豬瘟相似：不吃食物、不動，身上出現紅色斑點，各種藥物無效。

這並非特例，同樣在連雲港市，有個村子從6月底開始，一個月間，全村近1000頭生豬全軍覆沒，為此鎮裡還買了幾萬元的石灰用作掩埋時的消毒。

一名行業分析師說，今年7至8月，第二波疑似非洲豬瘟疫情在蘇北的徐州、宿遷、連雲港、淮安、秦州等地先後爆發，且此輪疫情傳播範圍更廣，幾千頭母豬以下的中小型養殖場受影響較為嚴重。

報導指出，今夏再次出現疑似非洲豬瘟疫情的原因，據推測包括：去年撲殺的豬隻埋在地下，下雨之後地下水返上來，病毒便傳播開來；蚊蟲叮咬豬隻，傳播病毒。

此外，中國目前還沒有非洲豬瘟疫苗，但企業等不及，「地下疫苗」已被大量使用。

報導引述江蘇獸醫學專家稱，6至7月份，有大型豬企開始使用這些地下疫苗，接種了上百萬頭生豬，在非洲豬瘟病毒核酸檢測為陰性的豬場，疫苗至少能達到70%的保護率，但是疫苗本身安全性很低，可以直接引起豬隻死亡、母豬流產；而在非洲豬瘟病毒核酸檢測呈陽性的豬場，疫苗致死率極高，幾乎全軍覆沒。

廣東省一名農畜系統專家說，打完這些地下疫苗之後結果差異很大，有的有效，有的損失慘重，「現在情況很亂」。

中國10月的消費者物價指數（CPI）年增率高達3.8%，創下逾7年新高，其中，豬肉價格上漲對CPI產生約2.43個百分點的影響，占比超過6成。

為平抑豬價，盡快恢復生豬產能成為中國官員的政績目標。但是，非洲豬瘟不但沒有根除，還可能再度流行，為復養帶來變數，也可能讓疫情通報面臨更多壓力。

非洲豬瘟疫情疫苗

相關新聞

影／雙11血拼！購物狂妻子欠下百萬 陸男氣到差點跳樓

2019-11-12 14:10

女童遭男同學多次塞紙入眼 取出後視力仍嚴重下降

2019-11-12 10:21

滴滴5星司機刺傷乘客 揚言「我舅舅是公安局長」

2019-11-12 13:33

護欄太低？女大生自拍墜山谷 園區回應：我沒有責任

2019-11-12 10:28

2年修繕 杭州顯寧寺開放

2019-11-12 01:25

南京雲錦技藝 傳承國外

2019-11-12 01:25

傳統樺樹皮工藝 進入學院傳承

2019-11-12 01:25

緬懷張自忠將軍 兩岸聚襄陽

2019-11-12 01:25

兩岸青年逗陣 影像創作孫中山

2019-11-12 01:24

浙江台州／浙江第一古街 紫陽古街

2019-11-12 01:19

浙江台州／北京八達嶺長城藍本

2019-11-12 01:18

浙江台州／國華珠算博物館

2019-11-12 01:17

浙江台州／神仙居 奇幻美景人間仙境

2019-11-12 01:14

大陸團隊發現首枚「蝦琥珀」 距今2200萬年

2019-11-11 17:36

一香港男子與人口角 被潑液體縱火焚燒

2019-11-11 15:31

2200萬年含蝦琥珀 存放中關村展覽

2019-11-11 11:47

湖北迎台青 近3千實習就業機會

2019-11-11 02:03

兩岸微電影賽 台灣學生大放異彩

2019-11-11 02:03

兩岸國學大講堂 名家北京交流

2019-11-11 02:02

綿竹年畫 四川立法保護

2019-11-11 02:02

銀西高鐵橋梁合龍 創兩大紀錄

2019-11-11 02:01

浙大學生傳奇變「美女博導」 一路跳級27歲就當上獨立研究員

2019-11-10 20:44

手繪表情包、手刻印章…廈門老師「花式改作業」火了！

2019-11-10 20:44

海南截獲血腥待宰貓車！300隻關小籠子 32隻已死

2019-11-10 18:18

四川女假冒空姐網戀詐財 不忍再騙謊稱去世

2019-11-10 18:15

魔鬼身材+技術專業 性感女創客研發高科技產品暴紅

2019-11-10 18:15

中國國家主席習近平 10日啟程訪希臘、巴西

2019-11-10 17:57

不甩被限高消費？網曝王思聰開豪車載美女

2019-11-10 17:46

河南六旬患癌翁被當嫖客遭3警狂毆 警稱「控制調查」賠錢拒道歉

2019-11-10 12:58

上海巡禮／兩岸立冬 我愛薑母鴨你愛團子

2019-11-10 00:42

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28
看更多

熱門文章

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

護欄太低？女大生自拍墜山谷 園區回應：我沒有責任

2019-11-12 10:28

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

2019-11-12 11:00

反送中衝突升級 林鄭：暴徒不會得逞

2019-11-11 18:25

德國記者反送中經歷 港警比伊斯蘭國更令人畏懼

2019-11-11 21:57

三罷帶來暴力衝擊 林鄭：香港恐踏上不歸路

2019-11-12 00:33

一香港男子與人口角 被潑液體縱火焚燒

2019-11-11 15:31

香港恐慌 處處催淚煙 戒嚴流言四起…

2019-11-12 00:08

香港街頭校園成戰場 中槍示威者切除右腎

2019-11-11 17:49

香港雙11大亂 1學生中彈命危

2019-11-12 00:34

影／雙11三罷抗爭 港警實彈掃射市民影片曝光

2019-11-11 17:46

香港旺角站被縱火關閉 水炮車射水柱驅散示威者

2019-11-11 20:16

天貓雙11落幕 全天成交額2684億元創新高

2019-11-12 02:21

香港經濟「唇亡」 深圳「補牙」

2019-11-11 15:53

大陸稱台拒絕延長春節加班機 民航局駁：和事實不符

2019-11-12 13:00

港警開槍致人命危 李茂生：在台灣已非單純的行政不法

2019-11-12 08:40

直播從小角色變「男一」！淘寶六間直播室創逾一兆台幣佳績

2019-11-12 00:35

中環千人傘陣對抗催淚彈 警方改擊塑膠子彈

2019-11-11 14:48

港示威者中彈 蔡英文： 不應對手無寸鐵的人民開槍

2019-11-11 17:25

大陸稱 台灣民航局拒絕延長明年春節加班機時間

2019-11-12 10:31

滬台資巴黎婚紗突關門 台商轉述：進入清算流程

2019-11-11 23:00

港警向示威者開槍 陳其邁：放任攻擊市民是暴政

2019-11-11 22:12

林鄭月娥：香港發生大規模動亂及暴力衝擊事件

2019-11-11 18:24

示威者旺角扔汽油彈磚頭 油麻地站起火

2019-11-11 20:13

高中生為母製作雙11購物攻略 以函數模型計算最底價

2019-11-11 18:07

陸生遭圍毆 香港科大追兇

2019-11-11 16:36

香港反送中衝突升高 國民黨：深感憂慮

2019-11-11 19:58

解讀四中 劉結一：統一已邁出重要一步

2019-11-12 00:38

雙11「全港3罷」交通癱瘓致各大學停課 港股大跌

2019-11-11 16:30

新能源汽車救市失靈 10月銷量年降45.6%

2019-11-11 15:33

陸媒挺港警「武警軍隊可增援」

2019-11-12 00:14

京東發布雙11報告 「低線城市」將成大陸電商消費未來

2019-11-12 00:08

香港多條鐵路12日持續遭破壞 部分路段被迫暫停

2019-11-12 10:01

大三罷 中大浸大教大演藝宣布明日停課

2019-11-11 18:22

陸兩大電商阿里、京東 雙11交易額合計破2兆元

2019-11-12 09:14

港警開槍陸輿論支持 胡錫進：武警軍隊可增援

2019-11-11 16:37

意見不同起口角 港男被淋易燃液體著火

2019-11-11 18:26

女童遭男同學多次塞紙入眼 取出後視力仍嚴重下降

2019-11-12 10:21

習近平到訪 中遠集團將投資希臘最大港201億元

2019-11-12 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top