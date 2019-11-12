女童遭男同學多次塞紙入眼 取出後視力仍嚴重下降

2019-11-12 10:21 香港01 記者姜庚宇／報導



李女士發現女兒的眼睛裡時不時會出現小紙片，令人憤怒的是，這竟是同校男同學強行放進去的。圖擷自 東北网 分享 facebook

日前，河南許昌禹州的李女士突然發現，女兒的眼睛裏會不時冒出一些小紙片。為此，李女士帶女兒數度求醫，1個多月時間裏共取出數十張紙片，但女兒的視力還是嚴重下降了。

令李女士更憤怒的是，女兒告訴她，紙片是3個男同學合力塞到其眼中的。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

當地傳媒報道，李女士女兒多多（化名）今年7歲，剛上小學二年級。從9月29日至今，家人帶着多多，多次前往醫院就診，而從多多眼睛裏取出的小紙片更是多達幾十張。

在李女士詢問下，多多哭着向她說出原因，原來她在學校吃過午飯後，返回教室時被2名男同學按住，另1名男生則負責往她眼中塞紙片。

及後，涉事學校王姓校長承認，9月28日，確實有3個孩子往多多的眼睛裏塞紙，但校長強調當時沒有老師在場，不知具體塞了多少張紙，「7、8歲的小孩也沒有啥惡意，就是說小孩們在一塊就是玩了」，而據塞紙的男生說，紙片都是從功課簿上撕下的。

令李女士最痛苦的是，雖然已取出數十張紙片，但到底還有多少紙片殘留在多多的眼睛裏，仍是未知數。她說，多多的視力目前已嚴重下降，未知會否進一步變差。

事件引發網民熱議，有人認為男生雖然年齡小，亦應為自己的行為受到懲罰，也有人表示，應追究學校責任，網友留言：「必須嚴懲這些對小女孩施加暴力的孩子！」、「必須要追究那三個男孩家長的責任！」、「有點恐怖，人眼裡進一點灰塵都很難受，居然進了這麼多紙片，可憐的孩子」、「老師在學校做甚麼？睡覺拿錢嗎？」、「這個事學校必須負全責！」。

延伸閱讀：

不滿宿舍衛生 河南老師逼全體宿生吃垃圾下肚 辯稱「沒強迫」

閉路電視拍下走廊爆衝突 男生遭同學掟落4樓 多個內臟受損

文章授權轉載自《香港01》