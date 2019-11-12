護欄太低？女大生自拍墜山谷 園區回應：我沒有責任
2019-11-12 10:28聯合新聞網 綜合報導
湖南一名鄧姓女大生，日前到陝西華陰市華山景區遊玩時，仰身自拍失去重心，因而墜落山谷身亡。家屬質疑景區護欄太低，才會導致鄭女發生意外，認為景區應負全部責任。但華山景區反駁，稱園區已做好保護義務，認定沒有責任。
《网易网》報導，10月30日鄭女到華山景區遊覽期間，不斷自拍並上傳社交媒體，當她到了西峰觀景台時，因以仰角自拍失去重心，不慎翻落兩千多公尺高的山谷身亡。當天早上鄭女時不時就與親友視訊通話，直到下午突然失去音訊，親友報警求助才得知此噩耗。
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現場照片顯示，華山景區懸崖邊僅有低矮的護欄，高度不及成人身高的一半。家屬質疑園區的安全管理出問題，鄭女消失後也未及時派人尋找，直到第二天才發現遺體，認為園區必須負起全責。
然園方反駁，表示現場都有工作人員提醒遊客，並且有告示牌警示，已經盡到保護義務。目前雙方仍就事件進行協商，景區同意給予家屬4萬人民幣（約新台幣17萬）的人道救援幫助。
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