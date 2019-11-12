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緬懷張自忠將軍 兩岸聚襄陽

2019-11-12 01:25聯合報 大陸新聞中心／湖北襄陽報導

中共國台辦副主任龍明彪（右），將「海峽兩岸交流基地」牌匾授予宜城市委書記郭靜。 ...
中共國台辦副主任龍明彪（右），將「海峽兩岸交流基地」牌匾授予宜城市委書記郭靜。 圖／本報湖北襄陽傳真
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為緬懷民族英烈、弘揚抗戰精神，推進兩岸交流，「共緬先烈、共謀復興－襄陽宜城抗戰紀念活動」暨海峽兩岸交流基地授牌儀式，10日在湖北襄陽宜城市舉行，中共國台辦副主任龍明彪、襄陽市委書記李樂成等出席儀式。

2009年至今，大陸各地已設立了75家海峽兩岸交流基地；其中，湖北襄陽宜城市張自忠將軍紀念館福建廈門（集美）閩台研學旅行基地、廣西南寧昆侖關戰役舊址、浙江台州椒江區大陳島等，是最新設立的4家海峽兩岸交流基地。

10日上午，張自忠將軍殉國處紀念園廣場，舉行海峽兩岸交流基地授牌儀式，由湖北省台辦李建紅主任主持，龍明彪將「海峽兩岸交流基地」牌匾授予宜城市委書記郭靜。

襄陽市委書記李樂成在講話中說，今年是宜棗會戰爆發40周年，希望宜城市要以此次授牌為新的起點，充分發揮交流基地的影響和示範作用，真正把交流基地建設成為兩岸民眾回顧民族歷史，增強共同記憶，凝聚民族情感的重要交流平台。

宜城市委書記郭靜表示，宜城作為張自忠將軍的殉國地，將以此次授牌為契機，不斷加強張自忠將軍紀念館（紀念園）海峽兩岸交流基地建設和管理，積極開展內容豐富、形式多樣的交流活動，使之成為海峽兩岸交流的展示視窗，推動兩岸同胞交流合作深入發展。

宜城是張自忠將軍的殉國地。1940年5月，張自忠將軍率部在宜城與日軍決戰，壯烈殉國，他是世界反法西斯戰爭中國戰場犧牲的最高軍階的將領，民族氣節和愛國精神深受海內外華人敬仰。

多年來，張自忠將軍親屬，抗日將領子女，新黨主席郁慕明等人士，以及多個台灣參訪團體、旅遊團前往張自忠將軍紀念紀念館（紀念園）參觀憑弔，人數已超過380萬人（次）。

紀念館抗戰福建

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