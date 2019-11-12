兩岸青年逗陣 影像創作孫中山

2019-11-12 01:24 聯合報 林昉柔、張斯奇／綜合報導



銘傳大學師生到廣東省中山市進行航拍交流創作。 圖／本報中山傳真 分享 facebook 11月12日為孫中山誕辰，圍繞著廣東省中山市進行實地拍攝的「2019美麗中山兩岸航拍影像青年交流活動」日前落下帷幕。此活動邀請兩岸青年，一起尋中山故里，傳中山精神。兩岸青年團體透過多天實地拍攝探訪，用實際行動架起了中山文化的傳播橋梁。

本次活動以「航拍美麗中山」為主題，邀請兩岸航拍達人和台灣銘傳大學師生到廣東省中山市，進行「航拍影像創作」，歷時五天拍攝，共剪輯出多個交流影片。

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本次活動行程充實且密集，交流團隊分先後實地走訪拍攝中山富有時代情懷的歷史景觀，這也讓兩岸青年真正身臨其境，從孫中山先生的故居、紀念公園到以其命名的「孫文步行街」，無論是歷史建築和現代化城市進程，都能感受到濃厚的「中山精神」。

銘傳大學帶隊老師裴倫表示，他曾先後近十次來到大陸，去過不少城市，但卻鮮有中山市這般極具地域文化氣息，在他看來中山精神無論在工作上還是學習上，都要有這種精神，相信兩岸青年在這方面是互通的。

銘傳大學大四學生陳彥儒也表示，從前只在書本上學過中山先生的歷史，其他方面鮮有瞭解，通過本次活動對相關歷史古跡的探尋和實地拍攝，才真正明白中山精神是確確實實存在的，而這一精神也會一直激勵大家，同時，他希望未來兩岸青年能有更廣泛的交流。