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傳統樺樹皮工藝 進入學院傳承

2019-11-12 01:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

樺樹皮製作的工藝品。 （百度）
樺樹皮製作的工藝品。 （百度）
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樺樹皮畫、樺樹皮工藝品、樺樹皮服飾……一張張樹皮在陶丹丹的手裡化腐朽為神奇，變身為靈動精巧、美觀大氣的藝術品。

新華社報導，在黑龍江省黑河學院美術與設計學院的教室中，工藝美術專業教師陶丹丹在為學生們講解樺樹皮制作技藝，一群「90後」細心聆聽。

從樺樹皮工藝民間手藝人，到黑龍江省非遺傳承項目樺樹皮制作技藝傳承人，再到一名高校教師，這條路，陶丹丹走了20多年。

41歲的陶丹丹出生於黑河市一個普通工人家庭，父親陶春來是工藝美術社的工人。小時候，她最愛做的事情就是模倣父親的創作。「剪刀、鑿子、樺樹皮陪伴了我童年大部分時光。」陶丹丹回憶道。

樺樹皮文化距今已有3000餘年的歷史，主要分佈在中國、俄羅斯、日本等具有豐富樺樹資源的國家和地區。生活在中國東北地區的鄂倫春族、鄂溫克族、赫哲族等少數民族，至今仍不同程度地保留著傳統樺樹皮製作工藝。

陶丹丹曾到訪大小興安嶺各少數民族聚集地及內蒙古等地，了解樺樹皮製作技藝及相關歷史。在傳統製作技藝的基礎上，陶丹丹創造了「疊、透、空、懸」等多種樺樹皮工藝品製作方法。

「一次，我偶然在樹皮上發現了一個小癤疤，如果再加個小嘴巴和小尾巴，看起來就像一隻小鳥站在石頭上。」陶丹丹說，突如其來的靈感，幫她打開了製作樺樹皮自然紋理畫的大門。

2006年，樺樹皮製作技藝入選國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。2008年，陶丹丹的樺樹皮製作技藝被確定為黑龍江省非物質文化遺產傳承項目。

從2015年起，黑龍江省非物質文化遺產保護中心陸續對70歲以上或雖不滿70歲但年老體弱的國家級非遺傳承人開展搶救性記錄工作。2017年10月，該中心對國家級非遺傳承人付佔祥的樺樹皮製作技藝進行全程錄製，並聘請專家開展樺樹皮製作技藝口述史整理工作。

黑龍江遺產

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