傳統樺樹皮工藝 進入學院傳承

2019-11-12 01:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



樺樹皮製作的工藝品。 （百度） 分享 facebook 樺樹皮畫、樺樹皮工藝品、樺樹皮服飾……一張張樹皮在陶丹丹的手裡化腐朽為神奇，變身為靈動精巧、美觀大氣的藝術品。

新華社報導，在黑龍江省黑河學院美術與設計學院的教室中，工藝美術專業教師陶丹丹在為學生們講解樺樹皮制作技藝，一群「90後」細心聆聽。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

從樺樹皮工藝民間手藝人，到黑龍江省非遺傳承項目樺樹皮制作技藝傳承人，再到一名高校教師，這條路，陶丹丹走了20多年。

41歲的陶丹丹出生於黑河市一個普通工人家庭，父親陶春來是工藝美術社的工人。小時候，她最愛做的事情就是模倣父親的創作。「剪刀、鑿子、樺樹皮陪伴了我童年大部分時光。」陶丹丹回憶道。

樺樹皮文化距今已有3000餘年的歷史，主要分佈在中國、俄羅斯、日本等具有豐富樺樹資源的國家和地區。生活在中國東北地區的鄂倫春族、鄂溫克族、赫哲族等少數民族，至今仍不同程度地保留著傳統樺樹皮製作工藝。

陶丹丹曾到訪大小興安嶺各少數民族聚集地及內蒙古等地，了解樺樹皮製作技藝及相關歷史。在傳統製作技藝的基礎上，陶丹丹創造了「疊、透、空、懸」等多種樺樹皮工藝品製作方法。

「一次，我偶然在樹皮上發現了一個小癤疤，如果再加個小嘴巴和小尾巴，看起來就像一隻小鳥站在石頭上。」陶丹丹說，突如其來的靈感，幫她打開了製作樺樹皮自然紋理畫的大門。

2006年，樺樹皮製作技藝入選國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。2008年，陶丹丹的樺樹皮製作技藝被確定為黑龍江省非物質文化遺產傳承項目。

從2015年起，黑龍江省非物質文化遺產保護中心陸續對70歲以上或雖不滿70歲但年老體弱的國家級非遺傳承人開展搶救性記錄工作。2017年10月，該中心對國家級非遺傳承人付佔祥的樺樹皮製作技藝進行全程錄製，並聘請專家開展樺樹皮製作技藝口述史整理工作。