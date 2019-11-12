南京雲錦技藝 傳承國外
2019-11-12 01:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
10日在南京舉行的南京雲錦申遺成功十周年活動上，世界非物質文化遺產南京雲錦技藝傳承工作正推動進行。
新華社報導，雲錦在元明清時期為皇室御用品，2009年，南京雲錦妝花織造技藝被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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近年來南京雲錦研究所積極開展雲錦計算機輔助設計和電腦挑花兩個前道工序的數字化工作，進行雲錦織造技藝數據庫搶救性挖掘整理並將相關雲錦歷史資料納入資源共享工程。目前，已完成22種雲錦肌理組織的整理及研發，並於今年8月出版「中國織錦大全」海外版，將雲錦推向國際舞台。
雲錦研究所相關負責人表示，為傳承、保護和發展南京雲錦這一非物質文化遺產，研究所通過「師帶徒」、與高等院校合作培養人才等方式加強傳承人培養，現有4位雲錦高級人才經過雲錦學院和國家文物局文物修復高級研修班畢業。
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