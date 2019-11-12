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2年修繕 杭州顯寧寺開放

2019-11-12 01:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

經過兩年多的保護與修繕，曾與靈隱寺齊名的杭州顯寧寺9日對外開放，千年古剎迎來「新生」。

新華社報導，顯寧寺位於杭州北部的半山北麓。兩宋年間香火旺盛、僧人雲集，在民間有「南靈隱，北顯寧」之說。

據史料記載，該寺始建於五代時期。南宋時期高宗「以顯寧寺為宮」，並在此留有遺蹤，宋末時毀於戰亂。這座曾有紫佛殿、觀音殿等四座大殿的古剎，如今僅殘存一座修於民國時期的藏經閣。

作為南宋以來歷史文化、社會變遷的實物見證，顯寧寺遺址具有豐富的歷史和文化價值。2017年，顯寧寺遺址修繕保護啟動，並列入位於中國大運河南端的杭州拱墅區大運河文化帶建設「十大文化項目」。

負責此次修繕工作的杭州拱宸橋指揮部副總指揮趙峰表示，本著「修舊如舊」的原則，寺內的藏經閣維持了特有的民國建築風格。「比如小青瓦歇山屋面、檐下墻面線腳、墀頭、拱門、木門窗、牛腿、木構架、木板壁等都得到了完整的展現，另外還補配了門窗裝修、特色構建等，儘量恢復原有的歷史風貌。」

據悉，這座千年古剎還將進行二期擴建，未來將打造成一座以宋朝歷史文化和佛教文化為主題思想的遺址公園。

遺址佛教

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