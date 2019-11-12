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浙江台州／浙江第一古街 紫陽古街

2019-11-12 01:19聯合報 大陸特派員王玉燕／浙江台州報導

千佛塔，是臨海現存最高大古塔。 特派員王玉燕／攝影
千佛塔，是臨海現存最高大古塔。 特派員王玉燕／攝影
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古街保留有明清建築，百年老店。 特派員王玉燕／攝影
古街保留有明清建築，百年老店。 特派員王玉燕／攝影
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貫穿台州府城的紫陽古街，記載台州千年府城發展歷史的興衰，曾是台州府城歷史上最繁華的商業街，可說是台州千年府城的一個縮影。它不僅是臨海第一古街，更是浙江第一古街。

古街因街道北端櫻珠巷有道教南宗始祖紫陽真人張伯端的故居「紫陽道觀」而得名。古街全長1080公尺，整條街至今保存完好，有許多珍貴的古蹟文物，見證著這座古城的歷史興衰。置身古街之上，還可見到兩側保留下來明清時期的建築以及一些百年老店。

古街兩旁的水井是一大特色。古井多，富有江南水鄉特色，有生活用水和防火雙重功能的作用，其中最有名的是千佛井。相傳在巾山建了一座千佛塔後，為了陰陽相對，才建千佛井。井壁有千尊佛，為鎮住火神，在千佛井上加圈，成為「雙眼井」，以水克火。古街入口處即可看到千佛塔，始建於唐天寶三年，為樓閣式磚木混合結構，是臨海現存最高大古塔。

古街房屋和街面店鋪，一般以二層居多，錯落有致。門上還有一個與眾不同的地方，就是木雕、灰雕、石雕的三雕結合，呈現百花齊放，百家爭鳴風格。

古街傳統知名小吃林立。百年老店天王順，始建於清光緒二十五年，因香酥美味的「海苔餅」，成為民眾排隊爭購的名店。海苔餅用甜麵粉、油酥製成，包進拌勻的海苔粉和紅糖餡料，壓扁後用模子在餅上戳洞，烘烤即成。

另一著名小吃「蛋清羊尾」，又名「雪綿豆沙」，已有1400年歷史，是臨海入選中國菜譜的知名小吃。因取材蛋清，形似羊尾而得名。製作講究且獨特，以菜油、雞蛋清、豬油、豆沙和麵粉為原料。裝盤上桌後，圓滾嬌黃的蛋清羊尾，金色表皮下是軟白清甜的香嫩，黑珍珠似的熱豆沙滿溢香氣，是古街的代表美食。

蛋清羊尾，古街代表美食。 特派員王玉燕／攝影
蛋清羊尾，古街代表美食。 特派員王玉燕／攝影
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