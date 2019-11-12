浙江台州／北京八達嶺長城藍本

2019-11-12 01:18 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／浙江台州報導



清康熙51年建甕城，具軍事防禦與防洪雙重功能。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 大陸南方也有長城？別懷疑，在臨海市，提起長城，民眾都知道那是有江南長城、江南八達嶺之稱的「台州府城牆」。

始建於東晉的台州府城牆，全長6000多公尺，現存5000多公尺，東起攬勝門，沿北固山山脊逶迤至煙霞閣，於山岩陡峭間直抵靈江東岸，延伸至巾山西麓，依山就勢，俯視大江，尤以北部最峻。歷史上曾多次拆毀、重建及修繕，清康熙五十一年建甕城，是一座具有軍事防禦與防洪雙重功能的府城城牆，曾被大陸古建築學家羅哲文讚譽為北京八達嶺等處長城的「師範」和「藍本」。

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台州府城牆，東起攬勝門。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 台州府城牆規格與規劃布局，具備明清城牆的典型城防和完善的城防體系，蘊含了濃郁的傳統文化特色；由城牆牆體、城門、城樓、甕城、護城河、護城橋、敵台、馬面、垛口、女牆等組成。城牆高度達7公尺，設置了7座城門。城牆下寬上窄，呈梯形，為夯土城牆，外包城磚。

東晉元興元年，郡守辛景在臨海大固山築子城抵禦孫恩，台州府城牆的初始形態得以形成。唐朝初期，臨海升為州治，行政等級得到提升，城郭規模得以擴建。北宋真宗時期，完全按原樣修復了城牆，重建後，逐漸形成「九門」規制。

明朝，東南沿海常受到倭寇偷襲與搶掠，嘉靖三十六年，戚繼光駐守台州抗倭，根據軍事防禦特點，進一步改善城牆的防禦能力，創建雙層敵台，兼具士兵瞭望與儲備休整等功能，開啟了北方明長城大規模修築敵台的先河。清順治十五年，再次進行城牆建設，形成較完善的防禦體系和較強的防洪能力。城牆上留有大將軍古砲，砲身有銘文1644及西文字樣，原為鄭成功收復台灣時，從荷蘭人手中繳獲。後鄭成功所部攻擊台州時，遇颶風沈船，此砲為清軍撈獲，保存於臨海。