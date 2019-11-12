親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

浙江台州／國華珠算博物館

2019-11-12 01:17聯合報 大陸特派員王玉燕／浙江台州報導

世界最大算盤 特派員王玉燕／攝影
世界最大算盤 特派員王玉燕／攝影
分享
創立於1993年的臨海市國華珠算博物館，是大陸第一家珠算博物館，也是唯一以珠算收藏、展示、研究和設計為一體的專業博物館。館藏有古今中外算盤、算具1300多種，珠算相關史料與資料達3000餘件，完整地記錄了中國珠算發展、演變歷史。

世界最小算盤 特派員王玉燕／攝影
世界最小算盤 特派員王玉燕／攝影
分享

博物館以「四最」算盤最吸睛：世界上最大的算盤，橫架大廳南北，長6.52公尺，高1.68公尺，重1008公斤，7珠25檔，每顆算珠寬21公分，厚14公分，光算珠就用掉5立方公尺樟木。世界上最長、檔位最多的算盤，長6.12公尺，225檔，1575顆算珠組成，紅黑兩色相間，可同時供15人同時使用，運算時發出悅耳聲響。重達589公斤的最重金屬算盤，全銅澆鑄，明式鼓形珠，7珠、9檔。最小的算盤，以紋銀精製，半個指甲大，寬僅0.5公分，長1公分，檔杆比頭髮絲稍粗，每顆珠借助針尖，能撥動自如。

世界檔位最多的算盤，可同時供15人同時使用。 特派員王玉燕／攝影
世界檔位最多的算盤，可同時供15人同時使用。 特派員王玉燕／攝影
分享
館長雷國華向記者介紹創館歷程。他16歲便綴學去當木匠學徒，背著工具走南闖北討生活，後來辦起了家庭作坊式算盤廠，研製出元寶牌浙式通用算盤。因其過硬的質量與精美造型，占有大陸市場，並出口至日本、新加坡、馬來西亞。事業有成後，雷國華以創辦珠算博物館，弘揚中華珠算文化為己任。他運用辦廠所得資金，展開漫長而艱辛的收藏算盤之路。

博物館內有算盤廳、珍品廳、資料廳等展廳。館前陳列的一架仿明代銅鑄算盤，旁邊的館標，由高2公尺的方形柱上分疊4顆算珠構成；3顆平疊算珠，代表中國經歷的3000年計算應用歷史；上豎一顆算珠，說明珠算已向第4000年邁進。展廳內陳列古代算具模型，有中國遠古結草記事的複製品、春秋的籌碼、西周的陶丸，以及北宋時出土的巨鹿算珠；有埃及砂算盤、歐洲線算盤、羅馬溝算盤和17世紀發明的計算尺等，令人眼界大開。

算具以質地論，有金、銀、銅、鐵、鋁、翡翠、象牙、珍珠、陶瓷、紅木、檀木、景泰藍、漢白玉等；以形狀論，有多層形、寶塔形、圓桶形、壁掛形、文房四寶形、太極八卦形、鼻煙壺算盤等。此外，還有盲人算盤、固定在腰帶上的軍用算盤、有檔無珠特種算盤等，更是見所未見。

宣德瓷太極八卦算盤 特派員王玉燕／攝影
宣德瓷太極八卦算盤 特派員王玉燕／攝影
分享

清銀質鼻煙壺算盤 特派員王玉燕／攝影
清銀質鼻煙壺算盤 特派員王玉燕／攝影
分享

相關新聞

兩岸青年逗陣 影像創作孫中山

2019-11-12 01:24

2年修繕 杭州顯寧寺開放

2019-11-12 01:25

南京雲錦技藝 傳承國外

2019-11-12 01:25

傳統樺樹皮工藝 進入學院傳承

2019-11-12 01:25

緬懷張自忠將軍 兩岸聚襄陽

2019-11-12 01:25

浙江台州／浙江第一古街 紫陽古街

2019-11-12 01:19

浙江台州／北京八達嶺長城藍本

2019-11-12 01:18

浙江台州／神仙居 奇幻美景人間仙境

2019-11-12 01:14

大陸團隊發現首枚「蝦琥珀」 距今2200萬年

2019-11-11 17:36

一香港男子與人口角 被潑液體縱火焚燒

2019-11-11 15:31

2200萬年含蝦琥珀 存放中關村展覽

2019-11-11 11:47

湖北迎台青 近3千實習就業機會

2019-11-11 02:03

兩岸微電影賽 台灣學生大放異彩

2019-11-11 02:03

兩岸國學大講堂 名家北京交流

2019-11-11 02:02

綿竹年畫 四川立法保護

2019-11-11 02:02

銀西高鐵橋梁合龍 創兩大紀錄

2019-11-11 02:01

浙大學生傳奇變「美女博導」 一路跳級27歲就當上獨立研究員

2019-11-10 20:44

手繪表情包、手刻印章…廈門老師「花式改作業」火了！

2019-11-10 20:44

海南截獲血腥待宰貓車！300隻關小籠子 32隻已死

2019-11-10 18:18

四川女假冒空姐網戀詐財 不忍再騙謊稱去世

2019-11-10 18:15

魔鬼身材+技術專業 性感女創客研發高科技產品暴紅

2019-11-10 18:15

中國國家主席習近平 10日啟程訪希臘、巴西

2019-11-10 17:57

不甩被限高消費？網曝王思聰開豪車載美女

2019-11-10 17:46

河南六旬患癌翁被當嫖客遭3警狂毆 警稱「控制調查」賠錢拒道歉

2019-11-10 12:58

上海巡禮／兩岸立冬 我愛薑母鴨你愛團子

2019-11-10 00:42

死囚孫小果出獄後涉黑犯罪 一審判25年

2019-11-09 14:03

偷拍留學考題 5中國人在日本被捕

2019-11-09 13:35

陸版PTT再爆醜聞！橘農標錯價 被萬名網友洗劫700萬元

2019-11-09 11:00

港網民發起 「七區緊急行街」 防暴警戒備

2019-11-03 14:28
看更多

熱門文章

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

香港警員疑開真槍擊中兩人倒臥 民眾怒指「殺人犯」

2019-11-11 08:48

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

反送中衝突升級 林鄭：暴徒不會得逞

2019-11-11 18:25

德國記者反送中經歷 港警比伊斯蘭國更令人畏懼

2019-11-11 21:57

香港今「三罷」行動 警察開三槍兩人中彈

2019-11-11 09:42

一香港男子與人口角 被潑液體縱火焚燒

2019-11-11 15:31

香港街頭校園成戰場 中槍示威者切除右腎

2019-11-11 17:49

雙11消費後繼無力？天貓半日總成交額不及去年

2019-11-11 13:01

影／雙11三罷抗爭 港警實彈掃射市民影片曝光

2019-11-11 17:46

香港旺角站被縱火關閉 水炮車射水柱驅散示威者

2019-11-11 20:16

香港經濟「唇亡」 深圳「補牙」

2019-11-11 15:53

西灣河被警槍傷青年右腎撕裂 或須切除目前命危

2019-11-11 12:22

希臘「黃金簽證」救房市 逾半被中國人買走

2019-11-11 12:57

中環千人傘陣對抗催淚彈 警方改擊塑膠子彈

2019-11-11 14:48

港警開槍 陸官媒總編發微博支持

2019-11-11 14:21

港示威者中彈 蔡英文： 不應對手無寸鐵的人民開槍

2019-11-11 17:25

林鄭月娥：香港發生大規模動亂及暴力衝擊事件

2019-11-11 18:24

陸生遭圍毆 香港科大追兇

2019-11-11 16:36

示威者旺角扔汽油彈磚頭 油麻地站起火

2019-11-11 20:13

大三罷／港大中大等院校今日停課 理大取消上午課堂

2019-11-11 11:46

新能源汽車救市失靈 10月銷量年降45.6%

2019-11-11 15:33

滬台資巴黎婚紗突關門 台商轉述：進入清算流程

2019-11-11 23:00

大三罷 中大浸大教大演藝宣布明日停課

2019-11-11 18:22

雙11「全港3罷」交通癱瘓致各大學停課 港股大跌

2019-11-11 16:30

香港三罷抗爭 警連開3槍1人命危

2019-11-11 14:06

港警開槍陸輿論支持 胡錫進：武警軍隊可增援

2019-11-11 16:37

港警向示威者開槍 陳其邁：放任攻擊市民是暴政

2019-11-11 22:12

高中生為母製作雙11購物攻略 以函數模型計算最底價

2019-11-11 18:07

2200萬年含蝦琥珀 存放中關村展覽

2019-11-11 11:47

香港反送中衝突升高 國民黨：深感憂慮

2019-11-11 19:58

來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄

2019-11-11 11:44

京東發布雙11報告 「低線城市」將成大陸電商消費未來

2019-11-12 00:08

雙11購物節首小時售912億人民幣 廣東浙江江蘇位列前三

2019-11-11 11:45

習近平抵達雅典望與希臘推動全面戰略夥伴關係

2019-11-11 11:44

香港發起三罷與堵路 上午交通大癱瘓

2019-11-11 08:48

金融不穩 中共加強監管逾6000間金融租賃企業

2019-11-11 15:58

謠傳限制港人每日提款 香港金管局強調絕無此事

2019-11-11 15:33

香港示威衝突擴大 港股創最大開市跌幅已跌逾2.3%

2019-11-11 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top