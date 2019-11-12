浙江台州／國華珠算博物館

2019-11-12 01:17 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／浙江台州報導



世界最大算盤 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 創立於1993年的臨海市國華珠算博物館，是大陸第一家珠算博物館，也是唯一以珠算收藏、展示、研究和設計為一體的專業博物館。館藏有古今中外算盤、算具1300多種，珠算相關史料與資料達3000餘件，完整地記錄了中國珠算發展、演變歷史。

世界最小算盤 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

博物館以「四最」算盤最吸睛：世界上最大的算盤，橫架大廳南北，長6.52公尺，高1.68公尺，重1008公斤，7珠25檔，每顆算珠寬21公分，厚14公分，光算珠就用掉5立方公尺樟木。世界上最長、檔位最多的算盤，長6.12公尺，225檔，1575顆算珠組成，紅黑兩色相間，可同時供15人同時使用，運算時發出悅耳聲響。重達589公斤的最重金屬算盤，全銅澆鑄，明式鼓形珠，7珠、9檔。最小的算盤，以紋銀精製，半個指甲大，寬僅0.5公分，長1公分，檔杆比頭髮絲稍粗，每顆珠借助針尖，能撥動自如。

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世界檔位最多的算盤，可同時供15人同時使用。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 館長雷國華向記者介紹創館歷程。他16歲便綴學去當木匠學徒，背著工具走南闖北討生活，後來辦起了家庭作坊式算盤廠，研製出元寶牌浙式通用算盤。因其過硬的質量與精美造型，占有大陸市場，並出口至日本、新加坡、馬來西亞。事業有成後，雷國華以創辦珠算博物館，弘揚中華珠算文化為己任。他運用辦廠所得資金，展開漫長而艱辛的收藏算盤之路。

博物館內有算盤廳、珍品廳、資料廳等展廳。館前陳列的一架仿明代銅鑄算盤，旁邊的館標，由高2公尺的方形柱上分疊4顆算珠構成；3顆平疊算珠，代表中國經歷的3000年計算應用歷史；上豎一顆算珠，說明珠算已向第4000年邁進。展廳內陳列古代算具模型，有中國遠古結草記事的複製品、春秋的籌碼、西周的陶丸，以及北宋時出土的巨鹿算珠；有埃及砂算盤、歐洲線算盤、羅馬溝算盤和17世紀發明的計算尺等，令人眼界大開。

算具以質地論，有金、銀、銅、鐵、鋁、翡翠、象牙、珍珠、陶瓷、紅木、檀木、景泰藍、漢白玉等；以形狀論，有多層形、寶塔形、圓桶形、壁掛形、文房四寶形、太極八卦形、鼻煙壺算盤等。此外，還有盲人算盤、固定在腰帶上的軍用算盤、有檔無珠特種算盤等，更是見所未見。

宣德瓷太極八卦算盤 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook