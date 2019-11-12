浙江台州／神仙居 奇幻美景人間仙境

2019-11-12 01:14 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／浙江台州報導



相傳於南天橋向觀音峰祈禱，心想事成。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 浙江省東部沿海的台州市，旅遊以「佛、山、海、城、洞」最具特色；台州轄下的仙居縣，地處括蒼山和四明山之間，境內奇峰異石，流湍飛瀑，宋代理學家朱熹曾發出「地氣盡垂於此矣」的驚嘆。而在仙居縣城約20公里、白塔鎮南部的「神仙居」，有世界上最大的火山流紋岩地貌集群，一山一水、一崖一洞、一石一峰，自成一格，形成「觀音、如來、天姥峰、雲海、飛瀑、蝌蚪文」六大奇觀。

神仙居柱峰景觀典型代表「觀音峰」，酷似雙手合十觀音菩薩。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

神仙居是中國古代名山，舊名天姥山，又名韋羌山，因唐詩仙李白「夢遊天姥吟留別」聞名於世。山上留有清朝乾隆年間，縣令何樹萼所題「煙霞第一城」，意謂雲蒸霞蔚之仙居，景色秀美，天下第一；有「早知神仙居，何必去黃山」之贊。

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神仙居景區分為南海、北海兩塊，景區南北兩側，為江南峽谷風光，以岩奇、瀑雄、谷幽、洞密、水清、霧美取勝。從北海索道上，至南海索道下，其間依次行走在菩提道、般若道、因緣道、觀音道、飛鷹道與無為道六條道上。若在秋冬季節，遊客可欣賞到著名的「雲海」景觀，把神仙居裝點得猶如仙山佛國；置身其中，彷彿飛昇仙境。

景區內建有3公里長的懸空棧道，一側是千尺奇峰，一側是深谷澗壑。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

神仙居是研究流紋岩的天然博物館，柱峰景觀典型代表「觀音峰」，是億萬年天地造化的美景，當地人稱作「天柱岩」，峰高919公尺，形態酷似雙手合十的南海觀音，在茫茫苦海中，凌波引航，普度眾生。「來不來觀景台」是最像觀音峰側面角度之一，來不來意味「你來，或不來，我就在這裡，等你。」

千古之謎蝌蚪崖 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

景區內有一條3000多公尺長的懸空棧道，依深不見底的懸崖峭壁建造；膽子小的人走在上面，一步一驚心。在神仙居西罨幽谷景區，有成群瀑布，珍珠瀑、三折瀑、象鼻瀑...，其中，象鼻瀑是神仙居中水量最大的瀑布，高約30公尺，常年流水不乾，瀑聲震耳欲聾。

千古之謎蝌蚪崖，位於海拔800多公尺的千仞絕壁上，是一寬約40公尺，長約50公尺的長方形崖面，崖面上布滿了人工鐫刻的日紋、月紋、蟲紋、魚紋等奇異圖案符號，稱「蝌蚪文」，傳說其來歷和大禹治水有關。為什麼古人要將文字鐫刻於千仞絕壁之上？這些圖文符號究竟有什麼含義？漢晉、北宋時均有官宦組織人員探尋，迄今沒有答案。因此，蝌蚪文與倉頡書、夏禹書，紅崖天書、夜郎天書、峋嶁碑、巴蜀符號，東巴文書，被稱為「中國八大未破解的古文字」。