意見不同起口角 港男被淋易燃液體著火
2019-11-11 18:26
聯合報 記者林宸誼
/上海即時報導
香港反送中風波引發的社會動盪已持續超過五個月，示威者11日再次發起「三罷」（罷工、罷市、罷課），中午一名綠衣男子因意見不同與在場的人起口角，沒多久被人淋上易燃液體並點火，綠衣男子頓時全身著火，已被送院治療，情況危險。
星島日報報導，香港警察公共關係科總警司謝振中表示，男子已送院治療，情況危急，案件交由新界南總區重案組調查。
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燒傷男子在沙田威爾斯醫院急救，正插管等待醫生評估燒傷情况。
從影片可見，綠衣男子與在場者起口角，他罵在場的人「全部都唔係中國人」，其他人大叫「我係香港人」、「走啦，返大灣區啦」；接著有一名黑衣人突然向綠衣男子淋潑易燃液體及點火，綠衣男全身著火。
謝振中舉網路影片指出，有示威者打破馬鞍山站設施，傷者及相關人士曾經有過追逐，傷者之後被毆打及用火燒，他也駁斥網路傳出傷者是自焚的說法，批評示威者是否為立場連人命都不顧及，並質疑，當有人不斷誣蔑警察是殺人犯，是否賊喊捉賊。
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