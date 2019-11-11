大陸團隊發現首枚「蝦琥珀」 距今2200萬年

2019-11-11 17:36 世界日報 中國新聞組／北京11日電



大陸科學家在琥珀中發現2200萬年前水生真蝦。 圖／取材自北京日報 分享 facebook 中國科學團隊在墨西哥發現一塊保存2200萬年前水生蝦標本的琥珀，這枚「蝦琥珀」是墨西哥地區發現的最古老的真蝦類化石，也是世界上現存的唯一一枚真蝦類琥珀化石。相關研究在國際頂級期刊《科學》旗下子刊《科學報導》刊出。這枚珍貴的「蝦琥珀」9日在北京石探記博物館中展出。

綜合媒體報導，據中國科學院動物研究所陳睿博士介紹，這枚含有蝦的琥珀來自墨西哥，琥珀產區為墨西哥東南部恰帕斯州（Chiapas），「蝦琥珀」中包含的蝦化石標本距今已2200萬年。這是首次在琥珀中發現水生生物蝦類標本，並揭示一個前所未知的物種。

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中國科學院海洋研究所研究員李新正說，這隻小蝦的總體外觀與現生長臂蝦科物種非常相似，說明這種蝦棲息於河口環境，體型細長，屬於長臂蝦亞科、長臂蝦屬。長臂蝦屬是世界性分布類群，但是化石紀錄及其稀少，目前為止僅在義大利發現三個明確的化石標本。

南開大學教授黃大衛介紹，保存於琥珀中的水生生物極其罕見，這隻小蝦是世界上第一隻包含在琥珀中的真蝦物種，為了解2200萬年前的墨西哥海灣的生態系統和生物多樣性提供了寶貴證據。「琥珀蝦」還是世界上發現的最古老的頭胸甲上具有鰓甲溝和鰓甲刺的真蝦，對真蝦類物種的適應性演化具有重要研究價值，並為水生生物從海洋環境向淡水環境過渡提供了珍貴線索。