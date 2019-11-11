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湖北迎台青 近3千實習就業機會

2019-11-11 02:03聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

2019年湖北「千崗迎台青」實習就業專場招聘會9日在武漢舉行，面向台灣青年提供實習就業機會2600多個，引來200餘位台青現場覓職。

中新社報導，2600多個工作機會來自55家單位，包括九州通、人福醫藥、唯品會等上市公司，華工正源、華中數控等國家重點高新技術企業，富士康、統一集團等台資企業，富邦華一銀行等金融機構，還有武漢生物工程學院、黃岡師範學院等高校。

這些就業機會涵蓋集成電路、軟件設計等新一代信息技術、交通及節能產業、生物醫藥及器械、基礎設施建設、金融服務、科研與教育等門類。月薪多為5000元（人民幣，下同）至2萬元，實習機會補貼普遍不低於每月2000元。

從2018年5月開始，黃岡師範學院用時一年半引進台籍教師20名。該校人事處處長高少初表示，台籍教師敬業守時，備課認真，教學方式新穎靈活，深受學生歡迎。此次招聘會，該校面向台灣博士提供20個教師工作和科研工作，年薪最低23萬元，還提供住房、醫療、交通補貼等。

台灣青年徐怡是廣告專業學生，本次招聘會上，她與一家生鮮電商企業達成了就業意向。「在台灣，大家心態是『差不多』就行了，而在大陸，成長會更快，舞台也更廣。」徐怡表示，從大二至今，她已經在兩家互聯網企業、一家報社實習過，積累了一定的工作經驗。

湖北於2017年11月啟動實施「千崗迎台青」計畫。兩年來，湖北已面向台灣青年舉辦4次大型專場招聘會。

據統計，截至今年6月底，在湖北實習就業的台灣青年達598人，創業台灣青年110人，註册成立各類企業及團隊154家。

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